В Пермском крае морозы сорвали встречу главы округа с жителями деревень

Глава Красновишерского округа Верещагин отменил встречи с жителями деревень

15 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Евгений Верещагин решил не встречаться с жителями деревень (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Глава Красновишерского городского округа Евгений Верещагин отменил встречи с жителями нескольких деревень и поселков, которые были за планированы на пятницу. Причиной мэрия назвала погодные условия. «Уважаемые жители пос. Романиха, дер. Заговоруха, пос. Вишерогорск. Выездные встречи главы городского округа, запланированные на 16 февраля 2024 года, переносятся на более поздний срок, из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». 16 февраля в Романихе, Заговорухе и Вишегорске запланированы собрания граждан, которые ждут встречи с главой округа и другими чиновниками. В Вишегорске Верещагин также планировал провести личный прием. Вместо поездки в деревни, Верещагин оставил пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в котором обещал решить проблемы жителей с водоснабжением. Он признает, что водонапорные башни в населенных пунктах в плачевном состоянии. Исправить ситуацию в этом году планируется в Вишегорске, а в 2025 году — в Заговорухе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае установилась морозная погода. В северный территориях столбик термометра опустился минувшей ночью ниже 31 градуса.

Глава Красновишерского городского округа Евгений Верещагин отменил встречи с жителями нескольких деревень и поселков, которые были за планированы на пятницу. Причиной мэрия назвала погодные условия. «Уважаемые жители пос. Романиха, дер. Заговоруха, пос. Вишерогорск. Выездные встречи главы городского округа, запланированные на 16 февраля 2024 года, переносятся на более поздний срок, из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». 16 февраля в Романихе, Заговорухе и Вишегорске запланированы собрания граждан, которые ждут встречи с главой округа и другими чиновниками. В Вишегорске Верещагин также планировал провести личный прием. Вместо поездки в деревни, Верещагин оставил пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в котором обещал решить проблемы жителей с водоснабжением. Он признает, что водонапорные башни в населенных пунктах в плачевном состоянии. Исправить ситуацию в этом году планируется в Вишегорске, а в 2025 году — в Заговорухе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае установилась морозная погода. В северный территориях столбик термометра опустился минувшей ночью ниже 31 градуса.