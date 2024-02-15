В такси Челябинска чаще всего используют авто из Европы, Кореи и России

В такси и каршеринге Челябинска чаще всего используют автомобили производства европейских стран, Южной Кореи и РФ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Автотека», данные собрали за 2023 год.
«В пятерку лидеров в каршеринге Челябинска вошли Renault Kaptur, BMW 3 серия, Ford Transit, Nissan Qashqai и Kia Rio. В такси первые пять строк рейтинга представлены моделями Renault Logan, Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo», — проанализировали в «Автотеке».
Специалисты отметили, что в обоих сервисах больше всего представлено машин из Южной Кореи, Германии и России. Суммарная доля присутствия корейских иномарок в каршеринге составила 19,7%. В 2023 году в такси региона самыми популярными стали автомобили из России: Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora. Их суммарная доля присутствия в таблице составила 12,7%.
Старший менеджер по развитию бизнеса в «Автотеке» Константин Болдырев отметил, что, приобретая автомобиль с рук, следует быть внимательным. Если ест данные об использования авто в каршеринге или такси, то это может означать более высокий износ транспортного средства в сравнении с покупкой у частного лица.
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