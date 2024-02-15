Критиковавшего СВО беглого пермского экс-депутата Захарова признали банкротом

В отношении Сергея Захарова введена процедура реализации имущества Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом бывшего депутата гордумы краевой столицы Сергея Захарова. Он в 2022 году эмигрировал в Германию и критиковал в соцсетях СВО, после чего отказался от своего мандата. С исковым заявлением о банкротстве Захарова в суд обратилась предприниматель Александра Поскребышева из Подмосковья.

«Информация о принятом Арбитражным судом Пермского края судебном акте. Решение о признании гражданина Захарова Сергея Геннадьевича банкротом и введении процедуры реализации имущества», — сообщается в картотеке суда.

Бывшего депутата пермской гордумы Сергея Захарова банкротят на основании выкупленного долга фирмы, которой он руководил. Речь о ранее признанном несостоятельным СМУ №34, чье имущество и долги выставлялись на торги. Часть долга в 6,19 млн рублей суд закрепил за двумя физлицами — экс-директором Сергеем Захаровым и экс-учредителем СМУ Константином Кирилловым. Этот долг приобрела предприниматель Александра Поскребышева, зарегистрированная в Люберцах Московской области. В сентябре 2023 года она обратилась в суд с иском о банкротстве экс-депутата.

Осенью 2022 года депутат пермской городской думы Сергей Захаров, ранее уехавший в Германию, выложил в соцсетях пост с критикой СВО. После этого его исключили из фракции «Единая Россия». Весной 2023 года Захаров написал заявление о сложении полномочий депутата. Освободившийся мандат 10 сентября 2023 года достался экс-руководителю центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Антону Мелюхину, набравшему на выборах больше половины голосов избирателей.