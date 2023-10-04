Сбежавшего из РФ пермского экс-депутата Захарова банкротят за выкупленный долг

05 октября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Исковое заявление о банкротстве Сергея Захарова суд рассмотрит 1 ноября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывшего депутата пермской гордумы Сергея Захарова, который уехал из РФ и критиковал в соцсетях СВО, банкротят на основании выкупленного долга фирмы, которой он руководил. Речь о ранее признанном банкротом СМУ №34, чье имущество и долги выставлялись на торги. Часть долга в 6,19 млн рублей суд закрепил за двумя физлицами — экс-директором Сергеем Захаровым и экс-учредителем СМУ Константином Кирилловым. Этот долг приобрела предприниматель Александра Поскребышева. «Лот на право солидарного требования к Захарову Сергею Геннадьевичу и Кириллову Константину Викторовичу по определению Арбитражного суда Пермского края в сумме 6,19 млн рублей. Торги состоялись, победитель — индивидуальный предприниматель Поскребышева Александра Сергеевна, предложившая цену в 719 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте «Федресурс» от 31 июля 2023 года. Заявление с требованием о банкротстве Сергея Захарова поступило от ИП Поскребышевой в Арбитражный суд Пермского края в сентябре 2023 года. Экс-депутата требуют признать несостоятельным на основании долга в 6,8 млн рублей. Эта сумма включает основную задолженность и неустойку. Рассмотрение иска назначено на 1 ноября 2023 года. Осенью 2022 года депутат пермской городской думы Сергей Захаров, ранее уехавший в Германию, разместил в соцсетях пост с критикой СВО. После он был исключен из фракции «Единая Россия». Весной 2023 года Захаров написал заявление о сложении полномочий депутата. Освободившийся мандат 10 сентября 2023 года достался бывшему руководителю центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Антону Мелюхину, набравшему на выборах больше половины голосов избирателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего депутата пермской гордумы Сергея Захарова, который уехал из РФ и критиковал в соцсетях СВО, банкротят на основании выкупленного долга фирмы, которой он руководил. Речь о ранее признанном банкротом СМУ №34, чье имущество и долги выставлялись на торги. Часть долга в 6,19 млн рублей суд закрепил за двумя физлицами — экс-директором Сергеем Захаровым и экс-учредителем СМУ Константином Кирилловым. Этот долг приобрела предприниматель Александра Поскребышева. «Лот на право солидарного требования к Захарову Сергею Геннадьевичу и Кириллову Константину Викторовичу по определению Арбитражного суда Пермского края в сумме 6,19 млн рублей. Торги состоялись, победитель — индивидуальный предприниматель Поскребышева Александра Сергеевна, предложившая цену в 719 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте «Федресурс» от 31 июля 2023 года. Заявление с требованием о банкротстве Сергея Захарова поступило от ИП Поскребышевой в Арбитражный суд Пермского края в сентябре 2023 года. Экс-депутата требуют признать несостоятельным на основании долга в 6,8 млн рублей. Эта сумма включает основную задолженность и неустойку. Рассмотрение иска назначено на 1 ноября 2023 года. Осенью 2022 года депутат пермской городской думы Сергей Захаров, ранее уехавший в Германию, разместил в соцсетях пост с критикой СВО. После он был исключен из фракции «Единая Россия». Весной 2023 года Захаров написал заявление о сложении полномочий депутата. Освободившийся мандат 10 сентября 2023 года достался бывшему руководителю центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Антону Мелюхину, набравшему на выборах больше половины голосов избирателей.