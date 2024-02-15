15 февраля 2024

В Челябинске изъяли из семьи девочку, сбежавшую босиком на мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Девочка пожаловалась на побои матери Фото:

В Челябинске изъяли из семьи девочку, которая 15 февраля убежала из дома босиком на морозную улицу из-за побоев со стороны матери. Ребенка в шортах и майке обогрели в ближайшем магазине и вызвали полицию. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сообщение зарегистрировано 15 февраля в 18:00. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Имея основания полагать, что ребенок может находиться в социально-опасном положении, девочка из семьи изъята и помещена в социально-реабилитационный центр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По словам работников магазина, девочка им рассказала, что ее регулярно избивает мать за малейшие провинности. В ведомстве уточнили, что по факту возможного совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетней девочки со стороны законных представителей, инспектором по делам несовершеннолетних ОП Ленинский проводится доследственная проверка. Опрашиваются соседи семьи, педагогический состав образовательного учреждения, которое посещает ребенок.

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В Челябинске изъяли из семьи девочку, которая 15 февраля убежала из дома босиком на морозную улицу из-за побоев со стороны матери. Ребенка в шортах и майке обогрели в ближайшем магазине и вызвали полицию. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сообщение зарегистрировано 15 февраля в 18:00. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Имея основания полагать, что ребенок может находиться в социально-опасном положении, девочка из семьи изъята и помещена в социально-реабилитационный центр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам работников магазина, девочка им рассказала, что ее регулярно избивает мать за малейшие провинности. В ведомстве уточнили, что по факту возможного совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетней девочки со стороны законных представителей, инспектором по делам несовершеннолетних ОП Ленинский проводится доследственная проверка. Опрашиваются соседи семьи, педагогический состав образовательного учреждения, которое посещает ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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