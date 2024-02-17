Челябинец во время попойки насмерть запинал ногами женщину

Житель Миасса (Челябинская область) во время распития спиртного нанес 43-летней женщине множество ударов руками и ногами. От полученных побоев потерпевшая умерла.
«Преступление было совершено 47-летним мужчиной 7 декабря прошлого года в отношении своей знакомой в одной из квартир по проспекту Макеева во время употребления алкоголя. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении», — сообщает telegram-канал пресс-службы СУ СКР по Челябинской области.
Житель Миасса предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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