Жители ХМАО пожаловались на соседку, которая избивает детей

18 февраля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Жители дома Нефтеюганске ищут соседку, дети которой плачут и просят перестать бить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нефтеюганска (ХМАО) рассказала, что в 11 микрорайоне в чате дома номер 5 уже два месяца пытаются найти соседку, которая избивает своих детей. Они сильно кричат и плачут, но соседи никак не могут понять даже то, на каком этаже живет женщина. «Из сегодняшнего сообщения можно сделать выводы, что ребенка истязают уже два месяца. Но нужно малышу еще подождать, когда будет ясно, из какой квартиры доносятся просьбы о прекращении избиваний», — прокомментировала девушка скрины в telegram-канале «Это Юганск, детка». Соседи попытались вызвать полицию, чтобы закончить истязания детей, но у них ничего не вышло. Из-за отсутствия точного адреса правоохранительные органы не смогли никак отреагировать. URA.RU направило запрос в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ ожидается.

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) рассказала, что в 11 микрорайоне в чате дома номер 5 уже два месяца пытаются найти соседку, которая избивает своих детей. Они сильно кричат и плачут, но соседи никак не могут понять даже то, на каком этаже живет женщина. «Из сегодняшнего сообщения можно сделать выводы, что ребенка истязают уже два месяца. Но нужно малышу еще подождать, когда будет ясно, из какой квартиры доносятся просьбы о прекращении избиваний», — прокомментировала девушка скрины в telegram-канале «Это Юганск, детка». Соседи попытались вызвать полицию, чтобы закончить истязания детей, но у них ничего не вышло. Из-за отсутствия точного адреса правоохранительные органы не смогли никак отреагировать. URA.RU направило запрос в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ ожидается.