В Челябинской области снизились цены на рыбу, коньяк и билеты в Беларусь

Стоимость охлажденной и живой рыбы снизилась на 28,9% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в январе зафиксировали снижение цен на рыбу, отечественный коньяк и туры в Республику Беларусь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Среди продовольственных товаров 34 позиции показали снижение цены. Среди них оказалась охлажденная и живая рыба — 28,9% (252,9 рубля), отечественный коньяк — 4% (1205,4 рубля). За январь цены снизились на 38 услуг, среди которых поездка в Беларусь — 34,3% (33 288 рублей)», — сообщили в КСП.

В продовольственных товарах лидерами также стали сливочное мороженное со снижением — 7,4% (644 руб./кг), гречневая крупа — 4% (87,7 руб./кг) и апельсины — 3,3% (159 руб./кг). Среди услуг наиболее подешевели экскурсионные туры по России — 54,3% (5482 руб./поездка) и полет в салоне эконом-класса самолета — 35,6% (в расчете 7418 руб./1000 км пути). Цена также снизилась на билеты в музеи и выставки — 29,3% (173 руб.), а также на изготовление фотографий — 15,2% (207,5 руб./шт).

Среди непродовольственных товаров аудиторы заметили падение цен на 113 позиций. Лидерами рейтинга стали декоративные ткани для изготовления штор — 37,3% (295,6 руб./м), корригирующие очки — 33,8% (1 377 руб./шт) и синтетический палас — 31,3% (1 247,4 руб./кв. м). Снизилась также стоимость на платьевые ткани из искусственного шелка — 17,8% (282 руб./м) и бельевую ткань — 13% (159,2 руб./м).

В КСП отметили, что снижение цен на туры и места культурного отдыха объясняются снижением спроса после новогодних праздников. Притом на все указанные аудиторами товары снижение цен в Челябинской области оказалось заметней, чем в УрФО.