Новый офис УБРиР появился на 8 Марта, 51 Фото: пресс-служба банка УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Екатеринбурге новый офис в бизнес-центре «Саммит» на 8 Марта, 51. Его площадь составила 445 квадратных метров, отдельно здесь предусмотрели отделение для VIP-клиентов. На открытии побывал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, рассказали URA.RU в пресс-службе банка.

«Мы рассчитываем, что наше новое флагманское отделение станет центром притяжения клиентов всех категорий и „лицом“ банка. Мы тщательно готовили новый дополнительный офис, получивший название „Саммит“, к открытию и технически, и организационно: здесь самые современные дизайнерские и ИТ-решения, лучшие менеджеры по работе с клиентами», — рассказал президент УБРиР Алексей Долгов.

В офисе представлен весь спектр услуг для физических и юридических лиц, отдельно выделена зона для сделок по ипотеке, есть четыре банкомата. Также внутри офиса организован отдел премиального обслуживания. УБРиР впервые выделил работу с клиентами VIP-сегмента в особое направление деятельности.

УБРиР был основан в 1990 году и входит в список 25 крупнейших банков России. Всего в филиальную сеть входят 123 точки, из них 21 — в Екатеринбурге.