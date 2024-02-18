18 февраля 2024

УБРиР открыл в Екатеринбурге флагманский офис. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый офис УБРиР появился на 8 Марта, 51
Новый офис УБРиР появился на 8 Марта, 51 Фото:

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Екатеринбурге новый офис в бизнес-центре «Саммит» на 8 Марта, 51. Его площадь составила 445 квадратных метров, отдельно здесь предусмотрели отделение для VIP-клиентов. На открытии побывал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, рассказали URA.RU в пресс-службе банка.

«Мы рассчитываем, что наше новое флагманское отделение станет центром притяжения клиентов всех категорий и „лицом“ банка. Мы тщательно готовили новый дополнительный офис, получивший название „Саммит“, к открытию и технически, и организационно: здесь самые современные дизайнерские и ИТ-решения, лучшие менеджеры по работе с клиентами», — рассказал президент УБРиР Алексей Долгов.

В офисе представлен весь спектр услуг для физических и юридических лиц, отдельно выделена зона для сделок по ипотеке, есть четыре банкомата. Также внутри офиса организован отдел премиального обслуживания. УБРиР впервые выделил работу с клиентами VIP-сегмента в особое направление деятельности.

УБРиР был основан в 1990 году и входит в список 25 крупнейших банков России. Всего в филиальную сеть входят 123 точки, из них 21 — в Екатеринбурге.

На открытие нового офиса пришел Алексей Орлов
На открытие нового офиса пришел Алексей Орлов
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Екатеринбурге новый офис в бизнес-центре «Саммит» на 8 Марта, 51. Его площадь составила 445 квадратных метров, отдельно здесь предусмотрели отделение для VIP-клиентов. На открытии побывал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, рассказали URA.RU в пресс-службе банка. «Мы рассчитываем, что наше новое флагманское отделение станет центром притяжения клиентов всех категорий и „лицом“ банка. Мы тщательно готовили новый дополнительный офис, получивший название „Саммит“, к открытию и технически, и организационно: здесь самые современные дизайнерские и ИТ-решения, лучшие менеджеры по работе с клиентами», — рассказал президент УБРиР Алексей Долгов. В офисе представлен весь спектр услуг для физических и юридических лиц, отдельно выделена зона для сделок по ипотеке, есть четыре банкомата. Также внутри офиса организован отдел премиального обслуживания. УБРиР впервые выделил работу с клиентами VIP-сегмента в особое направление деятельности. УБРиР был основан в 1990 году и входит в список 25 крупнейших банков России. Всего в филиальную сеть входят 123 точки, из них 21 — в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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