Челябинский золотодобытчик договорился с «Транснефтью» о переносе трубопровода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, монтаж газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
Перенос трубопроводов позволит добыть дополнительно не менее 40 тонн золота Фото:

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска договорилась с транспортировщиком «Транснефть» о переносе трубопровода. Как сообщили в пресс-службе ЮГК, это позволит добыть дополнительно 40 тонн золота.

«Перенос нефтепровода АО „Транснефть — Урал“ позволит высвободить для добычи не менее 40 тонн золота на Березняковском месторождении на Урале. В апреле 2023 года руководство ЮГК достигло соглашения с компанией о переносе участка двух нефтепроводов длиной около шести километров, идущих в одном створе», — рассказали в пресс-службе золотодобытчика.

Участок нефтепровода оказался между двумя добычными участками «Березняки» и «Северный сателлит». Данное обстоятельство мешало использовать в полной мере потенциал Березняковского месторождения. Ограничения на работу ЮГК также были связаны с необходимостью выполнять повышенные меры безопасности.

Разработанный проект предусматривает, что две новые обходные нитки нефтепровода длиной порядка десяти километров каждая пройдут на удалении от карьеров. Также вдали останется горно-обогатительный комбинат Березняковского месторождения. Проект прошел все госэкспертизы. Мероприятия по переносу нефтепровода начались летом 2023 года.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска договорилась с транспортировщиком «Транснефть» о переносе трубопровода. Как сообщили в пресс-службе ЮГК, это позволит добыть дополнительно 40 тонн золота. «Перенос нефтепровода АО „Транснефть — Урал“ позволит высвободить для добычи не менее 40 тонн золота на Березняковском месторождении на Урале. В апреле 2023 года руководство ЮГК достигло соглашения с компанией о переносе участка двух нефтепроводов длиной около шести километров, идущих в одном створе», — рассказали в пресс-службе золотодобытчика. Участок нефтепровода оказался между двумя добычными участками «Березняки» и «Северный сателлит». Данное обстоятельство мешало использовать в полной мере потенциал Березняковского месторождения. Ограничения на работу ЮГК также были связаны с необходимостью выполнять повышенные меры безопасности. Разработанный проект предусматривает, что две новые обходные нитки нефтепровода длиной порядка десяти километров каждая пройдут на удалении от карьеров. Также вдали останется горно-обогатительный комбинат Березняковского месторождения. Проект прошел все госэкспертизы. Мероприятия по переносу нефтепровода начались летом 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...