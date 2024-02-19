Челябинский золотодобытчик договорился с «Транснефтью» о переносе трубопровода

Перенос трубопроводов позволит добыть дополнительно не менее 40 тонн золота Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска договорилась с транспортировщиком «Транснефть» о переносе трубопровода. Как сообщили в пресс-службе ЮГК, это позволит добыть дополнительно 40 тонн золота.

«Перенос нефтепровода АО „Транснефть — Урал“ позволит высвободить для добычи не менее 40 тонн золота на Березняковском месторождении на Урале. В апреле 2023 года руководство ЮГК достигло соглашения с компанией о переносе участка двух нефтепроводов длиной около шести километров, идущих в одном створе», — рассказали в пресс-службе золотодобытчика.

Участок нефтепровода оказался между двумя добычными участками «Березняки» и «Северный сателлит». Данное обстоятельство мешало использовать в полной мере потенциал Березняковского месторождения. Ограничения на работу ЮГК также были связаны с необходимостью выполнять повышенные меры безопасности.

Разработанный проект предусматривает, что две новые обходные нитки нефтепровода длиной порядка десяти километров каждая пройдут на удалении от карьеров. Также вдали останется горно-обогатительный комбинат Березняковского месторождения. Проект прошел все госэкспертизы. Мероприятия по переносу нефтепровода начались летом 2023 года.