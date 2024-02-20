В Госдуме хотят признать США страной-агрессором

Депутат Госдумы Шеремет призвал признать США страной-агрессором из-за ATACMS
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США собираются отправить Киеву ракеты ATACMS Фото:

США необходимо признать страной-агрессором из-за предоставления Украине дальнобойного оружия. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что США не только поставляют Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки», — заявил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что американцы являются одной из сторон конфликта на Украине.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине новых дальнобойных ракет ATACMS. Вашингтон рассчитывает, что Киев ударит с их помощью по Крыму.

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США необходимо признать страной-агрессором из-за предоставления Украине дальнобойного оружия. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что США не только поставляют Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки», — заявил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что американцы являются одной из сторон конфликта на Украине. Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине новых дальнобойных ракет ATACMS. Вашингтон рассчитывает, что Киев ударит с их помощью по Крыму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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