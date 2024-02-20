В Госдуме хотят признать США страной-агрессором

Депутат Госдумы Шеремет призвал признать США страной-агрессором из-за ATACMS

США собираются отправить Киеву ракеты ATACMS Фото: U.S. Army

США необходимо признать страной-агрессором из-за предоставления Украине дальнобойного оружия. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что США не только поставляют Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки», — заявил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что американцы являются одной из сторон конфликта на Украине.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине новых дальнобойных ракет ATACMS. Вашингтон рассчитывает, что Киев ударит с их помощью по Крыму.