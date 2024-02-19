NBC: США передадут Киеву дальнобойные ракеты ATACMS для атаки по Крыму

США передадут Киеву дальнобойные ракеты по удару по Крыму, уточняет NBCФото: Marine Corps Sgt. Kyle C. Talbot / U.S. Department of Defense
Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине новых дальнобойных ракет ATACMS. Вашингтон рассчитывает, что Киев ударит при помощи этих ракет по Крыму. Об этом сообщает NBC.
«По словам чиновников, США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности [ATACMS], которая позволит Украине нанести удар по территории Крымского полуострова, контролируемого Россией», — уточнили журналисты американского телеканала, ссылаясь на свои источники, приближенные к Байдену.
США и другие страны Запада начали поставлять оружие Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. В конце 2023 года Вашингтон также согласовал отправку тактических ракетных систем ATACMS, но старой версии, которые не дальнобойные. Украина также нередко давала понять, что готова «вернуть Крым». В США поддерживают это желание Киева.
Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине новых дальнобойных ракет ATACMS. Вашингтон рассчитывает, что Киев ударит при помощи этих ракет по Крыму. Об этом сообщает NBC. «По словам чиновников, США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности [ATACMS], которая позволит Украине нанести удар по территории Крымского полуострова, контролируемого Россией», — уточнили журналисты американского телеканала, ссылаясь на свои источники, приближенные к Байдену. США и другие страны Запада начали поставлять оружие Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. В конце 2023 года Вашингтон также согласовал отправку тактических ракетных систем ATACMS, но старой версии, которые не дальнобойные. Украина также нередко давала понять, что готова «вернуть Крым». В США поддерживают это желание Киева.