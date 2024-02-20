В мэрии Челябинска создали новую структуру для ухода за деревьями и цветами

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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
По словам Натальи Котовой, новая структура будет заниматься уходом за деревьями и клумбами Фото:

В мэрии Челябинска появилась новая структура, «Горзеленхоз», которая будет следить за обустройством парков и скверов. Об этом в эфире «Центра управления регионом» (ЦУР) заявила глава города Наталья Котова.

«Сейчас уборка и обслуживание новых парков и скверов лежит на администрациях районов. Вскоре специальная структура возьмет на себя заботу о деревьях и клумбах», — заявила Котова.

Выращивать цветы для улиц Челябинска собираются в новой теплице. Саму теплицу построят на месте городской свалки, снесенной в 2021 году.

Ранее в Челябинске был МУП «Горзеленстрой», который занимался озеленением города. Предприятие ликвидировали в 2002 году. С тех пор озеленением занимаются частные фирмы, выигравшие тендеры по муниципальным контрактам.

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В мэрии Челябинска появилась новая структура, «Горзеленхоз», которая будет следить за обустройством парков и скверов. Об этом в эфире «Центра управления регионом» (ЦУР) заявила глава города Наталья Котова. «Сейчас уборка и обслуживание новых парков и скверов лежит на администрациях районов. Вскоре специальная структура возьмет на себя заботу о деревьях и клумбах», — заявила Котова. Выращивать цветы для улиц Челябинска собираются в новой теплице. Саму теплицу построят на месте городской свалки, снесенной в 2021 году. Ранее в Челябинске был МУП «Горзеленстрой», который занимался озеленением города. Предприятие ликвидировали в 2002 году. С тех пор озеленением занимаются частные фирмы, выигравшие тендеры по муниципальным контрактам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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