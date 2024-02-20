В мэрии Челябинска создали новую структуру для ухода за деревьями и цветами

В мэрии Челябинска появилась новая структура, «Горзеленхоз», которая будет следить за обустройством парков и скверов. Об этом в эфире «Центра управления регионом» (ЦУР) заявила глава города Наталья Котова.
«Сейчас уборка и обслуживание новых парков и скверов лежит на администрациях районов. Вскоре специальная структура возьмет на себя заботу о деревьях и клумбах», — заявила Котова.
Выращивать цветы для улиц Челябинска собираются в новой теплице. Саму теплицу построят на месте городской свалки, снесенной в 2021 году.
Ранее в Челябинске был МУП «Горзеленстрой», который занимался озеленением города. Предприятие ликвидировали в 2002 году. С тех пор озеленением занимаются частные фирмы, выигравшие тендеры по муниципальным контрактам.
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