Челябинцы обсудят установку двух скульптур «Врач» и «Влюбленные» в центре города

В Челябинске обсудят установку городских скульптур «Врач» и «Влюбленные», а также мемориальной доски, посвященной музею трех академиков Сахарова, Королева и Макеева. Общественные обсуждения на данную тему пройдут 29 февраля в управлении культуры администрации города Челябинска.
«Организовать и провести собрание участников общественных обсуждений 29 февраля 2024 года в 14:00. Будут рассмотрены вопросы об установке мемориального объекта и объектов жанровой городской скульптуры в управлении культуры администрации города Челябинска. Направить главе города Челябинска протокол собрания участников общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений с целью принятия решения об установке мемориального объекта и объектов жанровой городской скульптуры» — сообщается на сайте.
Согласно документации, объект жанровой городской скульптуры «Влюбленные» будет расположен на набережной реки Миасс в центре города, объект жанровой городской скульптуры «Врач» появится также в Центральном районе города по улице Воровского. Мемориальная доска, посвященная музею трех академиков Сахарова А. Д., Королева С. П., Макеева В. П. должна будет появиться на фасаде здания лицея №148 на улице Академика Макеева в Челябинске.
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