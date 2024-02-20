20 февраля 2024

Челябинцы обсудят установку двух скульптур «Врач» и «Влюбленные» в центре города

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Новая набережная реки Миасс. Челябинск, скамейка, лавочка, река миасс, набережная реки миасс
Общественные обсуждения пройдут 29 февраля 2024 года в 14:00 в Челябинске Фото:

В Челябинске обсудят установку городских скульптур «Врач» и «Влюбленные», а также мемориальной доски, посвященной музею трех академиков Сахарова, Королева и Макеева. Общественные обсуждения на данную тему пройдут 29 февраля в управлении культуры администрации города Челябинска.

«Организовать и провести собрание участников общественных обсуждений 29 февраля 2024 года в 14:00. Будут рассмотрены вопросы об установке мемориального объекта и объектов жанровой городской скульптуры в управлении культуры администрации города Челябинска. Направить главе города Челябинска протокол собрания участников общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений с целью принятия решения об установке мемориального объекта и объектов жанровой городской скульптуры» — сообщается на сайте.

Согласно документации, объект жанровой городской скульптуры «Влюбленные» будет расположен на набережной реки Миасс в центре города, объект жанровой городской скульптуры «Врач» появится также в Центральном районе города по улице Воровского. Мемориальная доска, посвященная музею трех академиков Сахарова А. Д., Королева С. П., Макеева В. П. должна будет появиться на фасаде здания лицея №148 на улице Академика Макеева в Челябинске.

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В Челябинске обсудят установку городских скульптур «Врач» и «Влюбленные», а также мемориальной доски, посвященной музею трех академиков Сахарова, Королева и Макеева. Общественные обсуждения на данную тему пройдут 29 февраля в управлении культуры администрации города Челябинска. «Организовать и провести собрание участников общественных обсуждений 29 февраля 2024 года в 14:00. Будут рассмотрены вопросы об установке мемориального объекта и объектов жанровой городской скульптуры в управлении культуры администрации города Челябинска. Направить главе города Челябинска протокол собрания участников общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений с целью принятия решения об установке мемориального объекта и объектов жанровой городской скульптуры» — сообщается на сайте. Согласно документации, объект жанровой городской скульптуры «Влюбленные» будет расположен на набережной реки Миасс в центре города, объект жанровой городской скульптуры «Врач» появится также в Центральном районе города по улице Воровского. Мемориальная доска, посвященная музею трех академиков Сахарова А. Д., Королева С. П., Макеева В. П. должна будет появиться на фасаде здания лицея №148 на улице Академика Макеева в Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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