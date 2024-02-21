21 февраля 2024

Пермяки просят помочь с поисками плюшевого котенка за вознаграждение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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События на улице Карбышева, 2. Свердловская область, Первоуральск, старый дом, деревянный дом, кот, подъезд
Игрушечный котенок потерялся в Кировском районе Фото:

В Перми ищут черного игрушечного кота. Тому, кто его найдет, хозяева обещают вознаграждение. Объявление о поисках размещено в telegram-канале «Пермский транспорт».

«Потерялся плюшевый котик. Сам он черный-черный. У него большие желтые глаза и розовый нос, который закрашен черным», — сказано в объявлении. Также автор приложил рисунок игрушки.

Уточняется, что кота ищут в Кировском районе. Автор разместил свое объявление на одной из остановок.

Хозяин разместил объявление на остановке
Хозяин разместил объявление на остановке
Фото:

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В Перми ищут черного игрушечного кота. Тому, кто его найдет, хозяева обещают вознаграждение. Объявление о поисках размещено в telegram-канале «Пермский транспорт». «Потерялся плюшевый котик. Сам он черный-черный. У него большие желтые глаза и розовый нос, который закрашен черным», — сказано в объявлении. Также автор приложил рисунок игрушки. Уточняется, что кота ищут в Кировском районе. Автор разместил свое объявление на одной из остановок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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