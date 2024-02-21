Игрушечный котенок потерялся в Кировском районе
В Перми ищут черного игрушечного кота. Тому, кто его найдет, хозяева обещают вознаграждение. Объявление о поисках размещено в telegram-канале «Пермский транспорт».
«Потерялся плюшевый котик. Сам он черный-черный. У него большие желтые глаза и розовый нос, который закрашен черным», — сказано в объявлении. Также автор приложил рисунок игрушки.
Уточняется, что кота ищут в Кировском районе. Автор разместил свое объявление на одной из остановок.
Хозяин разместил объявление на остановке
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