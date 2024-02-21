Пермяки просят помочь с поисками плюшевого котенка за вознаграждение. Фото

22 февраля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Игрушечный котенок потерялся в Кировском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми ищут черного игрушечного кота. Тому, кто его найдет, хозяева обещают вознаграждение. Объявление о поисках размещено в telegram-канале «Пермский транспорт». «Потерялся плюшевый котик. Сам он черный-черный. У него большие желтые глаза и розовый нос, который закрашен черным», — сказано в объявлении. Также автор приложил рисунок игрушки. Уточняется, что кота ищут в Кировском районе. Автор разместил свое объявление на одной из остановок. Хозяин разместил объявление на остановке Фото: telegram-канал «Пермский транспорт»

В Перми ищут черного игрушечного кота. Тому, кто его найдет, хозяева обещают вознаграждение. Объявление о поисках размещено в telegram-канале «Пермский транспорт». «Потерялся плюшевый котик. Сам он черный-черный. У него большие желтые глаза и розовый нос, который закрашен черным», — сказано в объявлении. Также автор приложил рисунок игрушки. Уточняется, что кота ищут в Кировском районе. Автор разместил свое объявление на одной из остановок.