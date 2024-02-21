Дольщикам пермского скандального ЖК выделят деньги из регионального бюджета

Дольщики пермского ЖК «Столичный» получат выплаты из регионального бюджета

22 февраля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Нового жилья ждут более 140 человек. Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Дольщики недостроенного жилого комплекса «Столичный» получат дополнительные компенсации. Их выплатят из регионального бюджета. «На имущественный взнос в ППК „Фонд развития территорий“ для выплаты компенсаций дольщикам проблемного ЖК „Столичный“ предлагается дополнительно предусмотреть средства в бюджете Пермского края. На эти цели в 2024 году планируется направить 332,9 млн рублей», — пишет «Бизнес класс» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в бюджет на 2024—2026 годы. Строительство ЖК «Столичный» началось в Перми на проспекте Декабристов, 97 в 2011 году. Его стала возводить компания ООО «Солдес строй». Но в 2014 ее признали банкротом. Дом достраивать взялось ООО «СФ «Основание». Компания должна была передать квартиры собственникам в 2024 году. Но подрядчик сорвал сроки строительства. Скандальный долгострой взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Планируется, что объект завершат в 2025 году.

Дольщики недостроенного жилого комплекса «Столичный» получат дополнительные компенсации. Их выплатят из регионального бюджета. «На имущественный взнос в ППК „Фонд развития территорий“ для выплаты компенсаций дольщикам проблемного ЖК „Столичный“ предлагается дополнительно предусмотреть средства в бюджете Пермского края. На эти цели в 2024 году планируется направить 332,9 млн рублей», — пишет «Бизнес класс» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в бюджет на 2024—2026 годы. Строительство ЖК «Столичный» началось в Перми на проспекте Декабристов, 97 в 2011 году. Его стала возводить компания ООО «Солдес строй». Но в 2014 ее признали банкротом. Дом достраивать взялось ООО «СФ «Основание». Компания должна была передать квартиры собственникам в 2024 году. Но подрядчик сорвал сроки строительства. Скандальный долгострой взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Планируется, что объект завершат в 2025 году.