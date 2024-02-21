21 февраля 2024

Дольщикам пермского скандального ЖК выделят деньги из регионального бюджета

Дольщики пермского ЖК «Столичный» получат выплаты из регионального бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой и виды города. Пермь, долгострой, виды города
Нового жилья ждут более 140 человек. Фото:

Дольщики недостроенного жилого комплекса «Столичный» получат дополнительные компенсации. Их выплатят из регионального бюджета.

«На имущественный взнос в ППК „Фонд развития территорий“ для выплаты компенсаций дольщикам проблемного ЖК „Столичный“ предлагается дополнительно предусмотреть средства в бюджете Пермского края. На эти цели в 2024 году планируется направить 332,9 млн рублей», — пишет «Бизнес класс» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в бюджет на 2024—2026 годы.

Строительство ЖК «Столичный» началось в Перми на проспекте Декабристов, 97 в 2011 году. Его стала возводить компания ООО «Солдес строй». Но в 2014 ее признали банкротом. Дом достраивать взялось ООО «СФ «Основание». Компания должна была передать квартиры собственникам в 2024 году. Но подрядчик сорвал сроки строительства. Скандальный долгострой взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Планируется, что объект завершат в 2025 году.

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Дольщики недостроенного жилого комплекса «Столичный» получат дополнительные компенсации. Их выплатят из регионального бюджета. «На имущественный взнос в ППК „Фонд развития территорий“ для выплаты компенсаций дольщикам проблемного ЖК „Столичный“ предлагается дополнительно предусмотреть средства в бюджете Пермского края. На эти цели в 2024 году планируется направить 332,9 млн рублей», — пишет «Бизнес класс» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в бюджет на 2024—2026 годы. Строительство ЖК «Столичный» началось в Перми на проспекте Декабристов, 97 в 2011 году. Его стала возводить компания ООО «Солдес строй». Но в 2014 ее признали банкротом. Дом достраивать взялось ООО «СФ «Основание». Компания должна была передать квартиры собственникам в 2024 году. Но подрядчик сорвал сроки строительства. Скандальный долгострой взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Планируется, что объект завершат в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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