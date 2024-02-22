Вице-премьер Голикова наградила пенсионера из ХМАО

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова наградила пенсионера из Советского (ХМАО) и центр соцобслуживания за волонтерский проект. Его авторы получили 500 тысяч рублей на развитие идеи. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства Российской Федерации.
«В номинации „Практика для мужчин 60+“ победил проект „Дедушка на час“ (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). Автор: Советский комплексный центр социального обслуживания населения», — сообщили в публикации. Проект разработан для помощи маломобильным гражданам отдаленных поселений, которым требуется ремонт сантехники, сборка мебели и прочие малозатратные бытовые услуги.
«Волонтер серебряного возраста Олег Михайлович Филяев реализует этот проект с поддержкой специалиста по социальной работе. Поселение отдалено от города, где есть мастерские по выполнению мелких ремонтно-хозяйственных работ, и одинокие маломобильные люди старшего возраста и инвалиды не могут получить эти услуги даже за плату», — поясняется в описании проекта.
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