На месте работали несколько отделений пожарных
В Миассе (Челябинская область) 23 февраля рано утром сгорел павильон на остановке «Уральских добровольцев». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧ России.
«Горел отдельно стоящий павильон… Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Пожар на остановочном комплексе в Миассе по проспекту Октября, 67а локализован в 09.42.
Ларек на остановке «Уральских добровольцев» загорелся рано утром 23 февраля
Из павильона самостоятельно эвакуировались шесть человек
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