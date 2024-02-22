22 февраля 2024

В челябинском городе сгорел ларек на остановке. Фото

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
На месте работали несколько отделений пожарных Фото:

В Миассе (Челябинская область) 23 февраля рано утром сгорел павильон на остановке «Уральских добровольцев». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧ России.

«Горел отдельно стоящий павильон… Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Пожар на остановочном комплексе в Миассе по проспекту Октября, 67а локализован в 09.42.

Ларек на остановке «Уральских добровольцев» загорелся рано утром 23 февраля
Ларек на остановке «Уральских добровольцев» загорелся рано утром 23 февраля
Из павильона самостоятельно эвакуировались шесть человек
Из павильона самостоятельно эвакуировались шесть человек

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В Миассе (Челябинская область) 23 февраля рано утром сгорел павильон на остановке «Уральских добровольцев». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧ России. «Горел отдельно стоящий павильон… Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Пожар на остановочном комплексе в Миассе по проспекту Октября, 67а локализован в 09.42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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