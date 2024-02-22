В челябинском городе сгорел ларек на остановке. Фото

23 февраля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

На месте работали несколько отделений пожарных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) 23 февраля рано утром сгорел павильон на остановке «Уральских добровольцев». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧ России. «Горел отдельно стоящий павильон… Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Пожар на остановочном комплексе в Миассе по проспекту Октября, 67а локализован в 09.42. Ларек на остановке «Уральских добровольцев» загорелся рано утром 23 февраля Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области Из павильона самостоятельно эвакуировались шесть человек Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области

В Миассе (Челябинская область) 23 февраля рано утром сгорел павильон на остановке «Уральских добровольцев». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧ России. «Горел отдельно стоящий павильон… Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Пожар на остановочном комплексе в Миассе по проспекту Октября, 67а локализован в 09.42.