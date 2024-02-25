Пермяк отсудил у автосервиса 700 тысяч за плохой ремонт иномарки

26 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Во время ремонта пермяку испортили автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Перми засудил автосервис за плохую работу. Индивидуальный предприниматель должен будет выплатить мужчине 700 тысяч рублей за ремонт иномарки. Об этом говорится в картотеке Орджоникидзевского районного суда. «Пермяк обратился в компанию Xenonshop59, чтобы заменили головной на нештатный свет в фарах его автомобиля TUAREG. В процессе замены света сотрудники компании повредили блок управления ходовыми огнями, но согласились починить его бесплатно. Когда владелец иномарки забрал из сервиса свой автомобиль, он выявил, что некоторые крепления были сломаны. Тогда мужчина обратился в другой автосервис для устранения недостатков и к эксперту, который установил, что стоимость восстановительных работ составит 641 тысячу рублей. После этого пермяк обратился в суд», — говорится в судебной инстанции. В своем иске мужчина потребовал выплатить ему 641 тысячу рублей за ремонт автомобиля и неустойку. Суд частично удовлетворил требования мужчины и назначил выплатить ему более 700 тысяч рублей, куда вошли стоимость ремонта, моральный ущерб и стоимость оценочных работ.

Житель Перми засудил автосервис за плохую работу. Индивидуальный предприниматель должен будет выплатить мужчине 700 тысяч рублей за ремонт иномарки. Об этом говорится в картотеке Орджоникидзевского районного суда. «Пермяк обратился в компанию Xenonshop59, чтобы заменили головной на нештатный свет в фарах его автомобиля TUAREG. В процессе замены света сотрудники компании повредили блок управления ходовыми огнями, но согласились починить его бесплатно. Когда владелец иномарки забрал из сервиса свой автомобиль, он выявил, что некоторые крепления были сломаны. Тогда мужчина обратился в другой автосервис для устранения недостатков и к эксперту, который установил, что стоимость восстановительных работ составит 641 тысячу рублей. После этого пермяк обратился в суд», — говорится в судебной инстанции. В своем иске мужчина потребовал выплатить ему 641 тысячу рублей за ремонт автомобиля и неустойку. Суд частично удовлетворил требования мужчины и назначил выплатить ему более 700 тысяч рублей, куда вошли стоимость ремонта, моральный ущерб и стоимость оценочных работ.