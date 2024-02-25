25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Сургуте возник ажиотаж среди молодоженов на регистрацию в красивую дату

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
В Сургуте 37 пар зарегистрировали брак 24 февраля Фото:

В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день четырех двоек — 24.02.2024. В красивую дату зарегистрировались 37 пар сургутян. Об этом сообщил городской Дворец торжеств в соцсети «Вконтакте».

«24.02.2024 во Дворце было жарко, но мы справились. 37 пар получили официальный статус мужа и жены», — говорится в сообщении.

В прошлом году у сургутских молодоженов ажиотажным спросом пользовалась другая «зеркальная» дата — 11 февраля. В тот день зарегистрировали брак 55 пар. Для городского ЗАГСа этот день также запомнился нетипичным свадебным нарядом одной из невест, которая пришла на торжественную церемонию в черном платье.

7 июля у сургутян также будет возможность сыграть постановочную свадьбу в красивую дату. Чтобы поучаствовать в церемонии молодым нужно зарегистрировать брак до 6 июля.

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В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день четырех двоек — 24.02.2024. В красивую дату зарегистрировались 37 пар сургутян. Об этом сообщил городской Дворец торжеств в соцсети «Вконтакте». «24.02.2024 во Дворце было жарко, но мы справились. 37 пар получили официальный статус мужа и жены», — говорится в сообщении. В прошлом году у сургутских молодоженов ажиотажным спросом пользовалась другая «зеркальная» дата — 11 февраля. В тот день зарегистрировали брак 55 пар. Для городского ЗАГСа этот день также запомнился нетипичным свадебным нарядом одной из невест, которая пришла на торжественную церемонию в черном платье. 7 июля у сургутян также будет возможность сыграть постановочную свадьбу в красивую дату. Чтобы поучаствовать в церемонии молодым нужно зарегистрировать брак до 6 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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