В Сургуте возник ажиотаж среди молодоженов на регистрацию в красивую дату

26 февраля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

В Сургуте 37 пар зарегистрировали брак 24 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день четырех двоек — 24.02.2024. В красивую дату зарегистрировались 37 пар сургутян. Об этом сообщил городской Дворец торжеств в соцсети «Вконтакте».



«24.02.2024 во Дворце было жарко, но мы справились. 37 пар получили официальный статус мужа и жены», — говорится в сообщении.



В прошлом году у сургутских молодоженов ажиотажным спросом пользовалась другая «зеркальная» дата — 11 февраля. В тот день зарегистрировали брак 55 пар. Для городского ЗАГСа этот день также запомнился нетипичным свадебным нарядом одной из невест, которая пришла на торжественную церемонию в черном платье.



7 июля у сургутян также будет возможность сыграть постановочную свадьбу в красивую дату. Чтобы поучаствовать в церемонии молодым нужно зарегистрировать брак до 6 июля.

В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день четырех двоек — 24.02.2024. В красивую дату зарегистрировались 37 пар сургутян. Об этом сообщил городской Дворец торжеств в соцсети «Вконтакте». «24.02.2024 во Дворце было жарко, но мы справились. 37 пар получили официальный статус мужа и жены», — говорится в сообщении. В прошлом году у сургутских молодоженов ажиотажным спросом пользовалась другая «зеркальная» дата — 11 февраля. В тот день зарегистрировали брак 55 пар. Для городского ЗАГСа этот день также запомнился нетипичным свадебным нарядом одной из невест, которая пришла на торжественную церемонию в черном платье. 7 июля у сургутян также будет возможность сыграть постановочную свадьбу в красивую дату. Чтобы поучаствовать в церемонии молодым нужно зарегистрировать брак до 6 июля.