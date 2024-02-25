В Нижневартовске родители жалуются, что дети вынуждены переодеваться в холле спорткомплекса

В спорткомплексе Нижневартовска детей переодевают в холле, вместо раздевалок

26 февраля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Родители пожаловались на то, что детей приходится переодевать в холле спорткомплекса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Нижневартовска пожаловались на то, что дети, занимающиеся в спортивных секциях, переодеваются в холле спорткомплекса «Олимпия», вместо того, чтобы делать это в специализированных раздевалках. Анонимное сообщение об этом было опубликовано в telegram-канале «ЧП [в] Нижневартовске». «Водим ребенка в СК „Олимпия“ на гимнастику. И что там творится — это просто ужас! Столько детей туда ходит заниматься, а им негде переодеться в форму. На металлических грязных стульях дети переодеваются. Никаких условий, босиком на этих стульях, встать негде, присесть даже негде!» — посетовал аноним в публикации. Директор комплекса «Олимпия» Сергей Белянкин рассказал корреспонденту URA.RU, что для всех групп спортсменов предусмотрены раздевалки, а то, что дети переодеваются в холле — личное желание их родителей. «У нас оборудованы все раздевалки. Но родителям удобнее переодеть ребенка в холле и отправить на тренировку. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос», — пояснил директор учреждения. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовском спорткомплексе «Олимпия» посетителям бассейна запретили носить буркини (мусульманский костюм для купания) из-за установленных норм требований безопасности. Кроме того, в учреждение нельзя приходить в стрингах.

Жители Нижневартовска пожаловались на то, что дети, занимающиеся в спортивных секциях, переодеваются в холле спорткомплекса «Олимпия», вместо того, чтобы делать это в специализированных раздевалках. Анонимное сообщение об этом было опубликовано в telegram-канале «ЧП [в] Нижневартовске». «Водим ребенка в СК „Олимпия“ на гимнастику. И что там творится — это просто ужас! Столько детей туда ходит заниматься, а им негде переодеться в форму. На металлических грязных стульях дети переодеваются. Никаких условий, босиком на этих стульях, встать негде, присесть даже негде!» — посетовал аноним в публикации. Директор комплекса «Олимпия» Сергей Белянкин рассказал корреспонденту URA.RU, что для всех групп спортсменов предусмотрены раздевалки, а то, что дети переодеваются в холле — личное желание их родителей. «У нас оборудованы все раздевалки. Но родителям удобнее переодеть ребенка в холле и отправить на тренировку. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос», — пояснил директор учреждения. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовском спорткомплексе «Олимпия» посетителям бассейна запретили носить буркини (мусульманский костюм для купания) из-за установленных норм требований безопасности. Кроме того, в учреждение нельзя приходить в стрингах.