25 февраля 2024

В Нижневартовске родители жалуются, что дети вынуждены переодеваться в холле спорткомплекса

В спорткомплексе Нижневартовска детей переодевают в холле, вместо раздевалок
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, гардероб, школа, раздевалка
Родители пожаловались на то, что детей приходится переодевать в холле спорткомплекса Фото:

Жители Нижневартовска пожаловались на то, что дети, занимающиеся в спортивных секциях, переодеваются в холле спорткомплекса «Олимпия», вместо того, чтобы делать это в специализированных раздевалках. Анонимное сообщение об этом было опубликовано в telegram-канале «ЧП [в] Нижневартовске».

«Водим ребенка в СК „Олимпия“ на гимнастику. И что там творится — это просто ужас! Столько детей туда ходит заниматься, а им негде переодеться в форму. На металлических грязных стульях дети переодеваются. Никаких условий, босиком на этих стульях, встать негде, присесть даже негде!» — посетовал аноним в публикации.

Директор комплекса «Олимпия» Сергей Белянкин рассказал корреспонденту URA.RU, что для всех групп спортсменов предусмотрены раздевалки, а то, что дети переодеваются в холле — личное желание их родителей. «У нас оборудованы все раздевалки. Но родителям удобнее переодеть ребенка в холле и отправить на тренировку. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос», — пояснил директор учреждения.

Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовском спорткомплексе «Олимпия» посетителям бассейна запретили носить буркини (мусульманский костюм для купания) из-за установленных норм требований безопасности. Кроме того, в учреждение нельзя приходить в стрингах.

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Жители Нижневартовска пожаловались на то, что дети, занимающиеся в спортивных секциях, переодеваются в холле спорткомплекса «Олимпия», вместо того, чтобы делать это в специализированных раздевалках. Анонимное сообщение об этом было опубликовано в telegram-канале «ЧП [в] Нижневартовске». «Водим ребенка в СК „Олимпия“ на гимнастику. И что там творится — это просто ужас! Столько детей туда ходит заниматься, а им негде переодеться в форму. На металлических грязных стульях дети переодеваются. Никаких условий, босиком на этих стульях, встать негде, присесть даже негде!» — посетовал аноним в публикации. Директор комплекса «Олимпия» Сергей Белянкин рассказал корреспонденту URA.RU, что для всех групп спортсменов предусмотрены раздевалки, а то, что дети переодеваются в холле — личное желание их родителей. «У нас оборудованы все раздевалки. Но родителям удобнее переодеть ребенка в холле и отправить на тренировку. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос», — пояснил директор учреждения. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовском спорткомплексе «Олимпия» посетителям бассейна запретили носить буркини (мусульманский костюм для купания) из-за установленных норм требований безопасности. Кроме того, в учреждение нельзя приходить в стрингах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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