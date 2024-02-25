25 февраля 2024

Один из самых богатых депутатов Челябинска вступился за чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, матвеев кирилл
Кирилл Матвеев сделал неожиданное заявление в защиту чиновников Фото:

Кирилл Матвеев, входящий в топ-5 самых богатых депутатов гордумы Челябинска, вступился за подвергающихся критике чиновников. Соответствующая запись появилась 26 февраля в его официальном telegram-канале.

«Да, сейчас, чтобы быть чиновником, нужно иметь очень крепкую нервную систему. Объем хейта в пабликах и якобы анонимных ТГ-каналах порой зашкаливает. Начинают ли от этого работать чиновники лучше? Не факт. Скорее тех, у кого нервы послабее, это демотивирует и показывает, что лучше вообще ничего не делать. Те же, кто покрепче, включают режим „я их не замечаю“ и пытаются работать дальше», — написал Матвеев.

По итогам 2021 года Матвеев, представляющий в гордуме Центральный район областного центра, занял третье место в рейтинге самых богатых депутатов гордумы. В декларации он указал доход почти в 160 млн рублей и автомобиль Porsche Cayenne-2021. В следующем году народные избранники перестали публиковать декларации.

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Кирилл Матвеев, входящий в топ-5 самых богатых депутатов гордумы Челябинска, вступился за подвергающихся критике чиновников. Соответствующая запись появилась 26 февраля в его официальном telegram-канале. «Да, сейчас, чтобы быть чиновником, нужно иметь очень крепкую нервную систему. Объем хейта в пабликах и якобы анонимных ТГ-каналах порой зашкаливает. Начинают ли от этого работать чиновники лучше? Не факт. Скорее тех, у кого нервы послабее, это демотивирует и показывает, что лучше вообще ничего не делать. Те же, кто покрепче, включают режим „я их не замечаю“ и пытаются работать дальше», — написал Матвеев. По итогам 2021 года Матвеев, представляющий в гордуме Центральный район областного центра, занял третье место в рейтинге самых богатых депутатов гордумы. В декларации он указал доход почти в 160 млн рублей и автомобиль Porsche Cayenne-2021. В следующем году народные избранники перестали публиковать декларации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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