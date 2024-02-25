Один из самых богатых депутатов Челябинска вступился за чиновников

26 февраля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Кирилл Матвеев сделал неожиданное заявление в защиту чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кирилл Матвеев, входящий в топ-5 самых богатых депутатов гордумы Челябинска, вступился за подвергающихся критике чиновников. Соответствующая запись появилась 26 февраля в его официальном telegram-канале. «Да, сейчас, чтобы быть чиновником, нужно иметь очень крепкую нервную систему. Объем хейта в пабликах и якобы анонимных ТГ-каналах порой зашкаливает. Начинают ли от этого работать чиновники лучше? Не факт. Скорее тех, у кого нервы послабее, это демотивирует и показывает, что лучше вообще ничего не делать. Те же, кто покрепче, включают режим „я их не замечаю“ и пытаются работать дальше», — написал Матвеев. По итогам 2021 года Матвеев, представляющий в гордуме Центральный район областного центра, занял третье место в рейтинге самых богатых депутатов гордумы. В декларации он указал доход почти в 160 млн рублей и автомобиль Porsche Cayenne-2021. В следующем году народные избранники перестали публиковать декларации.

Кирилл Матвеев, входящий в топ-5 самых богатых депутатов гордумы Челябинска, вступился за подвергающихся критике чиновников. Соответствующая запись появилась 26 февраля в его официальном telegram-канале. «Да, сейчас, чтобы быть чиновником, нужно иметь очень крепкую нервную систему. Объем хейта в пабликах и якобы анонимных ТГ-каналах порой зашкаливает. Начинают ли от этого работать чиновники лучше? Не факт. Скорее тех, у кого нервы послабее, это демотивирует и показывает, что лучше вообще ничего не делать. Те же, кто покрепче, включают режим „я их не замечаю“ и пытаются работать дальше», — написал Матвеев. По итогам 2021 года Матвеев, представляющий в гордуме Центральный район областного центра, занял третье место в рейтинге самых богатых депутатов гордумы. В декларации он указал доход почти в 160 млн рублей и автомобиль Porsche Cayenne-2021. В следующем году народные избранники перестали публиковать декларации.