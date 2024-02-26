В Североуральске мужчина выпал с восьмого этажа и остался жив. Фото

27 февраля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Врачи экстренно доставили мужчину в местную больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Североуральске (Свердловская область) 23-летний парень выпал с 8 этажа. В местную больницу его доставили на грани жизни и смерти. 12 дней врачи боролись за жизнь пациента. Медики смогли сохранить не только жизнь. Историей спасения молодого уральца с URA.RU поделились в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Причиной падения с восьмого этажа стал несчастный случай: молодой человек поскользнулся на подоконнике, открывая створки окна, и сорвался вниз с 25-метровой высоты. Падение смягчили сугробы снега, но это не уберегло мужчину от многочисленных переломов», — отметили в ДИПе. Компьютерная томография выявила многочисленные гематомы и переломы. «В течение 12 дней пациент находился на искусственной вентиляции легких. За это время он перенес шесть операций, несколько переливаний крови. В общей сложности в реанимации и палате интенсивной терапии мужчина провел две недели. Реаниматологи заново научили подопечного дышать, говорить и улыбаться», — поделились в ДИПе. 14 февраля жительница Екатеринбурга выпала с 20-го этажа и выжила. Тем не менее девушка получила серьезные травмы. За ее жизнь борются врачи. Точные обстоятельства происшествия пока установить не удалось: полиция не может провести опрос пострадавшей, так как она в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на улице Токарей. Врачи спасли жизнь юному свердловчанину Фото: департамент информационной политики Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Североуральске (Свердловская область) 23-летний парень выпал с 8 этажа. В местную больницу его доставили на грани жизни и смерти. 12 дней врачи боролись за жизнь пациента. Медики смогли сохранить не только жизнь. Историей спасения молодого уральца с URA.RU поделились в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Причиной падения с восьмого этажа стал несчастный случай: молодой человек поскользнулся на подоконнике, открывая створки окна, и сорвался вниз с 25-метровой высоты. Падение смягчили сугробы снега, но это не уберегло мужчину от многочисленных переломов», — отметили в ДИПе. Компьютерная томография выявила многочисленные гематомы и переломы. «В течение 12 дней пациент находился на искусственной вентиляции легких. За это время он перенес шесть операций, несколько переливаний крови. В общей сложности в реанимации и палате интенсивной терапии мужчина провел две недели. Реаниматологи заново научили подопечного дышать, говорить и улыбаться», — поделились в ДИПе. 14 февраля жительница Екатеринбурга выпала с 20-го этажа и выжила. Тем не менее девушка получила серьезные травмы. За ее жизнь борются врачи. Точные обстоятельства происшествия пока установить не удалось: полиция не может провести опрос пострадавшей, так как она в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на улице Токарей.