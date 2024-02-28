В Челябинске готовятся откачивать ил со дна реки Миасс

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Ленинградский мост по улице Труда. Челябинск, жилье, недвижимость, новостройки, река миасс , лето в городе
Река Миасс нуждается в очистке от донных отложений Фото:

В Челябинске начались подготовительные работы на второй площадке в рамках проекта по реабилитации реки Миасс. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Откачка ила начнется на реке Миасс после завершения нерестового периода. Работы будут проводиться с использованием плавучих землесосных снарядов. Донные отложения подвергнутся процессу обезвоживания в геотекстильных контейнерах (геотубах) в течение определенного периода, после чего будут вывезены за пределы города», — сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время подрядчик приступил к подготовке второго участка для размещения геотуб. Это участок, расположенный на берегу Миасса, недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса. До мая текущего года подрядчик расчистит территорию второго участка от сухостоя и кустарников, построит временную подъездную дорогу, подготовит основание площадки и оборудует ее защитным экраном из специального изолирующего материала.

Первый участок для складирования геотуб оборудован в районе пруда Коммунар. Работы на нем были завершены в конце прошлого года.

Проект по очистке Миасса был разработан по поручению губернатора Алексея Текслера и рассчитан на период до 2028 года. Работы будут происходить в основном с июля по сентябрь. На всех этапах предусмотрен мониторинг состояния окружающей среды, строительный контроль и надзор. После того как весь ил будет вывезен, на участках проведут работы по благоустройству.

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В Челябинске начались подготовительные работы на второй площадке в рамках проекта по реабилитации реки Миасс. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Откачка ила начнется на реке Миасс после завершения нерестового периода. Работы будут проводиться с использованием плавучих землесосных снарядов. Донные отложения подвергнутся процессу обезвоживания в геотекстильных контейнерах (геотубах) в течение определенного периода, после чего будут вывезены за пределы города», — сообщили в пресс-службе министерства. В настоящее время подрядчик приступил к подготовке второго участка для размещения геотуб. Это участок, расположенный на берегу Миасса, недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса. До мая текущего года подрядчик расчистит территорию второго участка от сухостоя и кустарников, построит временную подъездную дорогу, подготовит основание площадки и оборудует ее защитным экраном из специального изолирующего материала. Первый участок для складирования геотуб оборудован в районе пруда Коммунар. Работы на нем были завершены в конце прошлого года. Проект по очистке Миасса был разработан по поручению губернатора Алексея Текслера и рассчитан на период до 2028 года. Работы будут происходить в основном с июля по сентябрь. На всех этапах предусмотрен мониторинг состояния окружающей среды, строительный контроль и надзор. После того как весь ил будет вывезен, на участках проведут работы по благоустройству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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