В Челябинске готовятся откачивать ил со дна реки Миасс

Река Миасс нуждается в очистке от донных отложений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начались подготовительные работы на второй площадке в рамках проекта по реабилитации реки Миасс. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Откачка ила начнется на реке Миасс после завершения нерестового периода. Работы будут проводиться с использованием плавучих землесосных снарядов. Донные отложения подвергнутся процессу обезвоживания в геотекстильных контейнерах (геотубах) в течение определенного периода, после чего будут вывезены за пределы города», — сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время подрядчик приступил к подготовке второго участка для размещения геотуб. Это участок, расположенный на берегу Миасса, недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса. До мая текущего года подрядчик расчистит территорию второго участка от сухостоя и кустарников, построит временную подъездную дорогу, подготовит основание площадки и оборудует ее защитным экраном из специального изолирующего материала.

Первый участок для складирования геотуб оборудован в районе пруда Коммунар. Работы на нем были завершены в конце прошлого года.

Проект по очистке Миасса был разработан по поручению губернатора Алексея Текслера и рассчитан на период до 2028 года. Работы будут происходить в основном с июля по сентябрь. На всех этапах предусмотрен мониторинг состояния окружающей среды, строительный контроль и надзор. После того как весь ил будет вывезен, на участках проведут работы по благоустройству.