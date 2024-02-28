В Миассе наказали отца девочки, оскорбившего ее одноклассницу перед классом

В Миассе Челябинской области оштрафовали отца девочки, который при всем классе оскорбил ее одноклассницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
«Мужчина, находясь в школе и воспользовавшись отсутствием педагога в кабинете, высказал претензии оскорбительного характера в адрес несовершеннолетней, являющейся одноклассницей его дочери, в присутствии одноклассников. Постановлением мирового судьи судебного участка №7 Миасса мужчина привлечен к административной ответственности», — сообщили на сайте «Миасский рабочий» со ссылкой на информацию ведомства.
По данным ведомства, обидчик был привлечен к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Ему предстоит выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.
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