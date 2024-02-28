В Миассе наказали отца девочки, оскорбившего ее одноклассницу перед классом

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Мужчину оштрафовали за прилюдное оскорбление ребенка Фото:

В Миассе Челябинской области оштрафовали отца девочки, который при всем классе оскорбил ее одноклассницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Мужчина, находясь в школе и воспользовавшись отсутствием педагога в кабинете, высказал претензии оскорбительного характера в адрес несовершеннолетней, являющейся одноклассницей его дочери, в присутствии одноклассников. Постановлением мирового судьи судебного участка №7 Миасса мужчина привлечен к административной ответственности», — сообщили на сайте «Миасский рабочий» со ссылкой на информацию ведомства.

По данным ведомства, обидчик был привлечен к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Ему предстоит выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

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В Миассе Челябинской области оштрафовали отца девочки, который при всем классе оскорбил ее одноклассницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. «Мужчина, находясь в школе и воспользовавшись отсутствием педагога в кабинете, высказал претензии оскорбительного характера в адрес несовершеннолетней, являющейся одноклассницей его дочери, в присутствии одноклассников. Постановлением мирового судьи судебного участка №7 Миасса мужчина привлечен к административной ответственности», — сообщили на сайте «Миасский рабочий» со ссылкой на информацию ведомства. По данным ведомства, обидчик был привлечен к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Ему предстоит выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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