27 февраля 2024

Губернатору Комаровой представили результаты соцопроса о коррупции в ХМАО

В ХМАО по результатам соцопроса Октябрьский район стал самым коррумпированным
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, комарова наталья
Губернатору Комаровой представили результаты соцопроса о коррупции в ХМАО Фото:

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представили результаты опроса югорчан о коррупции в регионе. По мнению жителей округа, высокий уровень коррупции в Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, Лангепасе и Нягани.

«Высоким уровень коррупции в своем муниципалитете чаще всего называли опрошенные жители Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, Лангепаса и Нягани. Низким — Советский и Кондинский районы, Нефтеюганск», — сообщил источник Neft Media.

По результатам опроса 2023 года, 5% югорчан считают, что уровень коррупции в регионе высокий. Это вдвое меньше, чем в 2022 году. В опросе приняли участие более шести тысяч человек.

Агентство направило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о самых коррумпированных городах ХМАО. Антирейтинг возглавили Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск.

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Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представили результаты опроса югорчан о коррупции в регионе. По мнению жителей округа, высокий уровень коррупции в Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, Лангепасе и Нягани. «Высоким уровень коррупции в своем муниципалитете чаще всего называли опрошенные жители Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, Лангепаса и Нягани. Низким — Советский и Кондинский районы, Нефтеюганск», — сообщил источник Neft Media. По результатам опроса 2023 года, 5% югорчан считают, что уровень коррупции в регионе высокий. Это вдвое меньше, чем в 2022 году. В опросе приняли участие более шести тысяч человек. Агентство направило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о самых коррумпированных городах ХМАО. Антирейтинг возглавили Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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