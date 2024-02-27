Губернатору Комаровой представили результаты соцопроса о коррупции в ХМАО

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представили результаты опроса югорчан о коррупции в регионе. По мнению жителей округа, высокий уровень коррупции в Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, Лангепасе и Нягани.
«Высоким уровень коррупции в своем муниципалитете чаще всего называли опрошенные жители Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, Лангепаса и Нягани. Низким — Советский и Кондинский районы, Нефтеюганск», — сообщил источник Neft Media.
По результатам опроса 2023 года, 5% югорчан считают, что уровень коррупции в регионе высокий. Это вдвое меньше, чем в 2022 году. В опросе приняли участие более шести тысяч человек.
Агентство направило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о самых коррумпированных городах ХМАО. Антирейтинг возглавили Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск.
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