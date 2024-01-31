В Следственном комитете назвали самые коррумпированные города ХМАО

Самыми коррумпированными городами ХМАО за 2023 год стали Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Статистику ведомство опубликовало в своем telegram-канале «СК России по ХМАО-Югре».
«В 2023 году наиболее часто факты коррупции выявлялись в городах Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск», — сообщает СК. Всего в прошлом году было возбуждено 256 уголовных дел по коррупционным статьям.
В прошлом году было расследовано 96 уголовных дел о 279 преступлениях. К ответственности привлекли 104 человека, на 368 миллионов рублей было арестовано имущество фигурантов.
Ранее в прокуратуре ХМАО назвали самые криминальные города и районы ХМАО. Антирейтинг среди городов возглавил Нижневартовск.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.