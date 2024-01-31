31 января 2024

В Следственном комитете назвали самые коррумпированные города ХМАО

Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск стали самыми коррумпированными городами
© Служба новостей «URA.RU»
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В СК ХМАО рассказали, в каких городах округа чаще всего выявлялись факты коррупции Фото:

Самыми коррумпированными городами ХМАО за 2023 год стали Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Статистику ведомство опубликовало в своем telegram-канале «СК России по ХМАО-Югре».

«В 2023 году наиболее часто факты коррупции выявлялись в городах Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск», — сообщает СК. Всего в прошлом году было возбуждено 256 уголовных дел по коррупционным статьям.

В прошлом году было расследовано 96 уголовных дел о 279 преступлениях. К ответственности привлекли 104 человека, на 368 миллионов рублей было арестовано имущество фигурантов.

Ранее в прокуратуре ХМАО назвали самые криминальные города и районы ХМАО. Антирейтинг среди городов возглавил Нижневартовск.

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Самыми коррумпированными городами ХМАО за 2023 год стали Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Статистику ведомство опубликовало в своем telegram-канале «СК России по ХМАО-Югре». «В 2023 году наиболее часто факты коррупции выявлялись в городах Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск», — сообщает СК. Всего в прошлом году было возбуждено 256 уголовных дел по коррупционным статьям. В прошлом году было расследовано 96 уголовных дел о 279 преступлениях. К ответственности привлекли 104 человека, на 368 миллионов рублей было арестовано имущество фигурантов. Ранее в прокуратуре ХМАО назвали самые криминальные города и районы ХМАО. Антирейтинг среди городов возглавил Нижневартовск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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