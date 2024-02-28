В Челябинской области оздоровят работников оборонных заводов

28 февраля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Работникам ОПК предложат оздоравливающие процедуры на воде и свежем воздухе Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области с 2024 года будут системно поправлять здоровье всех работников оборонных заводов. Как 28 февраля председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов рассказал на совещании у полпреда президента РФ Владимира Якушева в Екатеринбурге, программа будет долгосрочной. «Ключевым моментом системы социального партнерства считаем развитую систему оздоровления работников бюджетной сферы. С 2024 года вводим долгосрочную программу оздоровления работников оборонно-промышленного комплекса», — сообщил Екимов. В разговоре с URA.RU, профлидер подчеркнул, что договоренности о финансировании с региональными властями достигнуты. Ожидается, что на год будет выделено 15 млн рублей. Сотрудники заводов, которые являются членами профсоюзов, будут выделяться семидневные бесплатные путевки для оздоровления. В первоначальных параметрах заложено, что за год отдохнуть смогут 350 человек, включая категории работников бюджетной сферы с семьями и семьи участников СВО. Екимов уточнил, что в предыдущие два года выделялось по 10 млн. Санаторно-курортное лечение оказывали на курорте «Кисегач». В Екатеринбурге в среду состоялось подписание трехстороннего соглашения. Под документов поставили подписи Якушев, представители координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в УрФО. Третьей стороной вступила Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов Урала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области с 2024 года будут системно поправлять здоровье всех работников оборонных заводов. Как 28 февраля председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов рассказал на совещании у полпреда президента РФ Владимира Якушева в Екатеринбурге, программа будет долгосрочной. «Ключевым моментом системы социального партнерства считаем развитую систему оздоровления работников бюджетной сферы. С 2024 года вводим долгосрочную программу оздоровления работников оборонно-промышленного комплекса», — сообщил Екимов. В разговоре с URA.RU, профлидер подчеркнул, что договоренности о финансировании с региональными властями достигнуты. Ожидается, что на год будет выделено 15 млн рублей. Сотрудники заводов, которые являются членами профсоюзов, будут выделяться семидневные бесплатные путевки для оздоровления. В первоначальных параметрах заложено, что за год отдохнуть смогут 350 человек, включая категории работников бюджетной сферы с семьями и семьи участников СВО. Екимов уточнил, что в предыдущие два года выделялось по 10 млн. Санаторно-курортное лечение оказывали на курорте «Кисегач». В Екатеринбурге в среду состоялось подписание трехстороннего соглашения. Под документов поставили подписи Якушев, представители координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в УрФО. Третьей стороной вступила Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов Урала.