ВСУ ударили беспилотниками по своим бойцам, когда те сдавались в плен

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Александр Госинец поделился, что военные Украины ранили его в спину, когда он сдавался ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины атаковала своих военных беспилотниками, когда они сдавались в плен России. Об этом рассказал украинский военный Александр Госинец.

«Мы забежали в блиндаж. Потом ваши уже подошли, и мы добровольно сдались, потому что смысла не было… Мы сами вышли. Потом FPV-дроны ВСУ начали уже „разбирать“ наши позиции. Я получил ранение в спину», — заявил Александр Госинец в разговоре с РИА Новости.

Госинец отметил, что он попал в плен 18 февраля. Российские военные помогли раненым украинцам и вытащили их из обстреливаемых позиций.

Бои шли около поселка Урожайное в ДНР. Военный заявил, что был призван в армию Украины по повестке, когда был на работе.

Бои около Урожайного идут уже несколько месяцев. Летом российские военкоры сообщали, что ВСУ бросают своих солдат там на убой. Они отметили, что ВСУ все равно на потери.

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Армия Украины атаковала своих военных беспилотниками, когда они сдавались в плен России. Об этом рассказал украинский военный Александр Госинец. «Мы забежали в блиндаж. Потом ваши уже подошли, и мы добровольно сдались, потому что смысла не было… Мы сами вышли. Потом FPV-дроны ВСУ начали уже „разбирать“ наши позиции. Я получил ранение в спину», — заявил Александр Госинец в разговоре с РИА Новости. Госинец отметил, что он попал в плен 18 февраля. Российские военные помогли раненым украинцам и вытащили их из обстреливаемых позиций. Бои шли около поселка Урожайное в ДНР. Военный заявил, что был призван в армию Украины по повестке, когда был на работе. Бои около Урожайного идут уже несколько месяцев. Летом российские военкоры сообщали, что ВСУ бросают своих солдат там на убой. Они отметили, что ВСУ все равно на потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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