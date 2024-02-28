Baza: российский солдат сдался в плен ВСУ и перешел на их сторону

28 февраля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Перебежчику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На военного перебежчика из России, 52-летнего Радика, было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщает следствие, он сдался в плен украинской армии в районе села Водяное в ДНР, передает telegram-канал Baza. «На российского военнослужащего возбудили дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. По версии следствия, он сдался в плен ВСУ и начал воевать на их стороне», — передает telegram-канал. Отмечается, что по прошествии полугода солдата обменяли и вернули в РФ. Он сдался в плен 16 июня. По данным следствия, после этого Радик вступил в добровольческое подразделение «Скала», где прошел инструктаж по взрыво-технической, медицинской и боевой подготовке. Перебежчик принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Запорожской области и ДНР. Обмен перебежчика на украинских солдат состоялся 3 января 2024 года. По приезде в Россию Радика ждало уголовное дело по части 3 статьи 208 УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не поступил.

На военного перебежчика из России, 52-летнего Радика, было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщает следствие, он сдался в плен украинской армии в районе села Водяное в ДНР, передает telegram-канал Baza. «На российского военнослужащего возбудили дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. По версии следствия, он сдался в плен ВСУ и начал воевать на их стороне», — передает telegram-канал. Отмечается, что по прошествии полугода солдата обменяли и вернули в РФ. Он сдался в плен 16 июня. По данным следствия, после этого Радик вступил в добровольческое подразделение «Скала», где прошел инструктаж по взрыво-технической, медицинской и боевой подготовке. Перебежчик принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Запорожской области и ДНР. Обмен перебежчика на украинских солдат состоялся 3 января 2024 года. По приезде в Россию Радика ждало уголовное дело по части 3 статьи 208 УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не поступил.