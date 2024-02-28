Baza: российский солдат сдался в плен ВСУ и перешел на их сторону

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Перебежчику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На военного перебежчика из России, 52-летнего Радика, было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщает следствие, он сдался в плен украинской армии в районе села Водяное в ДНР, передает telegram-канал Baza.

«На российского военнослужащего возбудили дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. По версии следствия, он сдался в плен ВСУ и начал воевать на их стороне», — передает telegram-канал. Отмечается, что по прошествии полугода солдата обменяли и вернули в РФ.

Он сдался в плен 16 июня. По данным следствия, после этого Радик вступил в добровольческое подразделение «Скала», где прошел инструктаж по взрыво-технической, медицинской и боевой подготовке. Перебежчик принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Запорожской области и ДНР.

Обмен перебежчика на украинских солдат состоялся 3 января 2024 года. По приезде в Россию Радика ждало уголовное дело по части 3 статьи 208 УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не поступил.

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На военного перебежчика из России, 52-летнего Радика, было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщает следствие, он сдался в плен украинской армии в районе села Водяное в ДНР, передает telegram-канал Baza. «На российского военнослужащего возбудили дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. По версии следствия, он сдался в плен ВСУ и начал воевать на их стороне», — передает telegram-канал. Отмечается, что по прошествии полугода солдата обменяли и вернули в РФ. Он сдался в плен 16 июня. По данным следствия, после этого Радик вступил в добровольческое подразделение «Скала», где прошел инструктаж по взрыво-технической, медицинской и боевой подготовке. Перебежчик принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Запорожской области и ДНР. Обмен перебежчика на украинских солдат состоялся 3 января 2024 года. По приезде в Россию Радика ждало уголовное дело по части 3 статьи 208 УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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