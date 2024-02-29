Пермский боец СВО поддержал идею Путина о запуске новой программы «Время героев»

Пермяк считает, что бойцы СВО должны проявить ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боец СВО из Пермского края Данил Калугин поддержал идею президента РФ Владимира Путина о создании новой кадровой программы «Время героев». О старте программы Путин объявил во время своего послания Федеральному собранию. Мнение пермяка опубликовано на официальном сайте правительства пермского края.

«Владимир Путин много раз говорил, что бойцы СВО должны проявить ответственность после победы и занять места на руководящих постах, в образовании, на предприятиях. Это большая задача, огромный аванс доверия и серьезная ответственность», — приводятся слова Калугина, который стал первым в стране студентом вуза, который поступил по квоте, инициированной Владимиром Путиным.

По словам Калугина, он ежедневно чувствует поддержку Пермского края и всей страны. Он сообщил, что губернатор региона Дмитрий Махонин поддержал его, когда тот принял решение поступать в вуз. Также он отметил, что, будучи на фронте, получал письма от родных и близких людей, а также посылки от земляков, после которых ему было тепло и радостно.

Сам губернатор Махонин неоднократно отмечал, что по его поручению на уровне края приняты решения о об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога, а детям воюющих пермяков в школах дают бесплатные обеды. Также в Пермском крае создана сеть центров «Помощь здесь», которая работает в каждом муниципалитете.

Кадровая программа «Время героев», о создании которой сообщил Владимир Путин, направлена на обучение ветеранов СВО, солдат и офицеров, которые сейчас сражаются на фронте. Первый поток обучения начнется уже 1 марта.