29 февраля 2024

Мэр Челябинска Котова распорядилась усилить работу по борьбе с сосульками на крышах

Мэр Челябинска распорядилась усилить работу по борьбе с сосульками на крышах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
Наталья Котова поручила усилить работу по борьбе с наледью на крышах и козырьках зданий Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Такую задачу поставила мэр города во время аппаратного совещания 1 марта.

«По кровлям однозначно усилить работу надо, мы уже месяц об этом говорим. Если это уже несколько раз прозвучало — пора приступать к претензионным мерам, снег еще будет. Ждать, что он растает, вообще нет смысла», — отметила Котова.

Градоначальница отметила, на данный момент сосульки постоянно растут из-за оттепели, поэтому нужно вести ежедневную борьбу с ними. Мэр города подчеркнула, параллельно нужно счищать снег с крыш всех городских учреждений. Социальные учреждения должны работать, не должны останавливаться из-за затоплений.

Как отметил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, в Челябинске придирчиво проверяют состояние дворов. Особую работу вице-мэр отметил в Металлургическом районе, где дороги к контейнерным площадкам почти всегда расчищены, серьезных сбоев по вывозу мусора нет. При этом там также нужно поработать над уборкой снега и наледи с крыш.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Такую задачу поставила мэр города во время аппаратного совещания 1 марта. «По кровлям однозначно усилить работу надо, мы уже месяц об этом говорим. Если это уже несколько раз прозвучало — пора приступать к претензионным мерам, снег еще будет. Ждать, что он растает, вообще нет смысла», — отметила Котова. Градоначальница отметила, на данный момент сосульки постоянно растут из-за оттепели, поэтому нужно вести ежедневную борьбу с ними. Мэр города подчеркнула, параллельно нужно счищать снег с крыш всех городских учреждений. Социальные учреждения должны работать, не должны останавливаться из-за затоплений. Как отметил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, в Челябинске придирчиво проверяют состояние дворов. Особую работу вице-мэр отметил в Металлургическом районе, где дороги к контейнерным площадкам почти всегда расчищены, серьезных сбоев по вывозу мусора нет. При этом там также нужно поработать над уборкой снега и наледи с крыш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...