Мэр Челябинска Котова распорядилась усилить работу по борьбе с сосульками на крышах

Мэр Челябинска распорядилась усилить работу по борьбе с сосульками на крышах

01 марта 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Наталья Котова поручила усилить работу по борьбе с наледью на крышах и козырьках зданий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Такую задачу поставила мэр города во время аппаратного совещания 1 марта. «По кровлям однозначно усилить работу надо, мы уже месяц об этом говорим. Если это уже несколько раз прозвучало — пора приступать к претензионным мерам, снег еще будет. Ждать, что он растает, вообще нет смысла», — отметила Котова. Градоначальница отметила, на данный момент сосульки постоянно растут из-за оттепели, поэтому нужно вести ежедневную борьбу с ними. Мэр города подчеркнула, параллельно нужно счищать снег с крыш всех городских учреждений. Социальные учреждения должны работать, не должны останавливаться из-за затоплений. Как отметил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, в Челябинске придирчиво проверяют состояние дворов. Особую работу вице-мэр отметил в Металлургическом районе, где дороги к контейнерным площадкам почти всегда расчищены, серьезных сбоев по вывозу мусора нет. При этом там также нужно поработать над уборкой снега и наледи с крыш.

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Такую задачу поставила мэр города во время аппаратного совещания 1 марта. «По кровлям однозначно усилить работу надо, мы уже месяц об этом говорим. Если это уже несколько раз прозвучало — пора приступать к претензионным мерам, снег еще будет. Ждать, что он растает, вообще нет смысла», — отметила Котова. Градоначальница отметила, на данный момент сосульки постоянно растут из-за оттепели, поэтому нужно вести ежедневную борьбу с ними. Мэр города подчеркнула, параллельно нужно счищать снег с крыш всех городских учреждений. Социальные учреждения должны работать, не должны останавливаться из-за затоплений. Как отметил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, в Челябинске придирчиво проверяют состояние дворов. Особую работу вице-мэр отметил в Металлургическом районе, где дороги к контейнерным площадкам почти всегда расчищены, серьезных сбоев по вывозу мусора нет. При этом там также нужно поработать над уборкой снега и наледи с крыш.