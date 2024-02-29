В преддверии 8 Марта екатеринбуржцы скупают кроссовки и серебряные украшения

01 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы активно готовятся к празднику и выбирают подарки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU С приближением главного праздника весны — 8 Марта среди екатеринбуржцев спрос на покупку спортивной женской обуви и украшений из серебра увеличился более, чем на 80%. Такую статистику URA.RU представили в пресс-службе маркетплейса «Ozon». «Интенсивный рост в продажах в штучном выражении продемонстрировали категории „Спортивная женская обувь“ (на 83%), где средний чек вырос на 7%. Также интерес вырос в категории „Ювелирные украшения из серебра“ (на 85%)», — говорится в сообщении. Среди екатеринбуржцев актуальными подарками в 2024 году также являются: средства для ухода за телом и волосами (+28%), телефоны и смарт-часы (+53%), посуда и домашний текстиль (+61%). По сравнению с прошлым годом средний чек в категориях «Красота и здоровье» и «Дом и сад» вырос на 6% и 7% соответственно.

С приближением главного праздника весны — 8 Марта среди екатеринбуржцев спрос на покупку спортивной женской обуви и украшений из серебра увеличился более, чем на 80%. Такую статистику URA.RU представили в пресс-службе маркетплейса «Ozon». «Интенсивный рост в продажах в штучном выражении продемонстрировали категории „Спортивная женская обувь“ (на 83%), где средний чек вырос на 7%. Также интерес вырос в категории „Ювелирные украшения из серебра“ (на 85%)», — говорится в сообщении. Среди екатеринбуржцев актуальными подарками в 2024 году также являются: средства для ухода за телом и волосами (+28%), телефоны и смарт-часы (+53%), посуда и домашний текстиль (+61%). По сравнению с прошлым годом средний чек в категориях «Красота и здоровье» и «Дом и сад» вырос на 6% и 7% соответственно.