29 февраля 2024

В преддверии 8 Марта екатеринбуржцы скупают кроссовки и серебряные украшения

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы активно готовятся к празднику и выбирают подарки (архивное фото) Фото:

С приближением главного праздника весны — 8 Марта среди екатеринбуржцев спрос на покупку спортивной женской обуви и украшений из серебра увеличился более, чем на 80%. Такую статистику URA.RU представили в пресс-службе маркетплейса «Ozon».

«Интенсивный рост в продажах в штучном выражении продемонстрировали категории „Спортивная женская обувь“ (на 83%), где средний чек вырос на 7%. Также интерес вырос в категории „Ювелирные украшения из серебра“ (на 85%)», — говорится в сообщении.

Среди екатеринбуржцев актуальными подарками в 2024 году также являются: средства для ухода за телом и волосами (+28%), телефоны и смарт-часы (+53%), посуда и домашний текстиль (+61%). По сравнению с прошлым годом средний чек в категориях «Красота и здоровье» и «Дом и сад» вырос на 6% и 7% соответственно.

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С приближением главного праздника весны — 8 Марта среди екатеринбуржцев спрос на покупку спортивной женской обуви и украшений из серебра увеличился более, чем на 80%. Такую статистику URA.RU представили в пресс-службе маркетплейса «Ozon». «Интенсивный рост в продажах в штучном выражении продемонстрировали категории „Спортивная женская обувь“ (на 83%), где средний чек вырос на 7%. Также интерес вырос в категории „Ювелирные украшения из серебра“ (на 85%)», — говорится в сообщении. Среди екатеринбуржцев актуальными подарками в 2024 году также являются: средства для ухода за телом и волосами (+28%), телефоны и смарт-часы (+53%), посуда и домашний текстиль (+61%). По сравнению с прошлым годом средний чек в категориях «Красота и здоровье» и «Дом и сад» вырос на 6% и 7% соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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