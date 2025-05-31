Враг бывшего лидера свердловской ОПГ выиграл суд у бизнесмена

Валерий Поваров засудил предпринимателя Зубакина в Сысерти

01 июня 2025 в 13:45 Размер текста - 17 +

Судебное разбирательство прошло в Сысерти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров, конфликтующий с бывшим лидером свердловской ОПГ Михаилом Клоком, выиграл суд у Виталия Зубакина, чей брат Алексей был убит в «нулевые» в Екатеринбурге. Суд установил, что Виталий Зубакин не выплачивал зарплату Поварову. URA.RU выслушало обе стороны спора. В контору Зубакина — ООО «Комфорт-Строй» — Поваров, как уверяет его защита, устроился мастером строительно-монтажных работ зимой 2022-го. В частности, он занимался реконструкцией пятиэтажки в Двуреченске. В 2024-м между ним и Зубакиным произошел конфликт — из-за невыплаты зарплаты. Зубакин пытался договориться с Поваровым, якобы предлагал свой автомобиль в счет долга. Поваров согласился, но в сентябре прошлого года Зубакин забрал машину обратно. «Тогда Валерий Владимирович [Поваров] обратился в прокуратуру. После этого против Зубакина возбудили дело. Был подготовлен иск, который направили в сысертский суд», — сказал URA.RU Иван Брындин, адвокат Поварова. Суд встал на сторону Поварова, удовлетворив его требования на 1,4 миллиона рублей. Сам Валерий Поваров в беседе с URA.RU отметил, что Зубакин якобы предлагал ему еще один вариант мирного соглашения. Для этого, по словам Поварова, ему нужно было в суде дать показания против бизнесмена Насими Мамедова, которого сейчас обвиняют в убийстве брата Зубакина. Тогда Виталий Зубакин выплатил бы ему задолженность. Поваров отказался и обратился в СК. Новость по теме Появилось видео допроса экс-лидера свердловской ОПГ об убийстве в 2000-х Виталий Зубакин в разговоре с корреспондентом опроверг сведения о просьбе дать показания за деньги. По его словам, он взял Поварова на работу, чтобы помочь ему после освобождения из колонии. «Я хотел ему финансово помочь на первое время, а там, если бы все хорошо было, работали бы дальше», — вспоминает Зубакин. Он уверяет, что выплачивал зарплату Поварову и планировал позвать его на следующий объект. «Более того, я рассказывал ему, как нужно работать на стройке, учил», — отметил бизнесмен. Сотрудничать с Поваровым он больше не хочет. Зубакин не согласен с решением суда и уже обжаловал его. Как стало известно URA.RU, против Зубакина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы…). Материалы дела направлены в мировой суд Сысерти. Сам Зубакин вину не признает. Убийство его брата — Алексея — произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Клока и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. А тот якобы отдал деньги Мамедову. Всех троих задержали весной 2022 года. С тех пор Дейч умер, Клока продолжают судить, а Мамедова присяжные уже дважды оправдали (сейчас идет третий круг разбирательств). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров, конфликтующий с бывшим лидером свердловской ОПГ Михаилом Клоком, выиграл суд у Виталия Зубакина, чей брат Алексей был убит в «нулевые» в Екатеринбурге. Суд установил, что Виталий Зубакин не выплачивал зарплату Поварову. URA.RU выслушало обе стороны спора. В контору Зубакина — ООО «Комфорт-Строй» — Поваров, как уверяет его защита, устроился мастером строительно-монтажных работ зимой 2022-го. В частности, он занимался реконструкцией пятиэтажки в Двуреченске. В 2024-м между ним и Зубакиным произошел конфликт — из-за невыплаты зарплаты. Зубакин пытался договориться с Поваровым, якобы предлагал свой автомобиль в счет долга. Поваров согласился, но в сентябре прошлого года Зубакин забрал машину обратно. «Тогда Валерий Владимирович [Поваров] обратился в прокуратуру. После этого против Зубакина возбудили дело. Был подготовлен иск, который направили в сысертский суд», — сказал URA.RU Иван Брындин, адвокат Поварова. Суд встал на сторону Поварова, удовлетворив его требования на 1,4 миллиона рублей. Сам Валерий Поваров в беседе с URA.RU отметил, что Зубакин якобы предлагал ему еще один вариант мирного соглашения. Для этого, по словам Поварова, ему нужно было в суде дать показания против бизнесмена Насими Мамедова, которого сейчас обвиняют в убийстве брата Зубакина. Тогда Виталий Зубакин выплатил бы ему задолженность. Поваров отказался и обратился в СК. Виталий Зубакин в разговоре с корреспондентом опроверг сведения о просьбе дать показания за деньги. По его словам, он взял Поварова на работу, чтобы помочь ему после освобождения из колонии. «Я хотел ему финансово помочь на первое время, а там, если бы все хорошо было, работали бы дальше», — вспоминает Зубакин. Он уверяет, что выплачивал зарплату Поварову и планировал позвать его на следующий объект. «Более того, я рассказывал ему, как нужно работать на стройке, учил», — отметил бизнесмен. Сотрудничать с Поваровым он больше не хочет. Зубакин не согласен с решением суда и уже обжаловал его. Как стало известно URA.RU, против Зубакина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы…). Материалы дела направлены в мировой суд Сысерти. Сам Зубакин вину не признает. Убийство его брата — Алексея — произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Клока и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. А тот якобы отдал деньги Мамедову. Всех троих задержали весной 2022 года. С тех пор Дейч умер, Клока продолжают судить, а Мамедова присяжные уже дважды оправдали (сейчас идет третий круг разбирательств). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.