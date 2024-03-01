В Екатеринбурге мужчины скупают дорогие витамины в качестве подарка на 8 марта

Многие мужчины в Екатеринбурге собираются дарить полезные подарки на 8 марта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в три раза увеличился спрос на витамины для женского здоровья в преддверии 8 марта. Об этом URA.RU рассказал продавец-консультант в аптеке «Золотое Яблоко» (ул. Малышева, 71) Нилуфар Мирзоалиева.

«Не беспочвенно, мужчины считают, что девушки у нас часто стрессуют, а магний помогает расслабляться и восстанавливает нервную систему. К празднику продажи увеличились в три раза», — рассказала Нилуфар. Упаковка комплекса магния из 120 штук без скидки стоит 2 441 рубль, а 60 штук, — 1 444 рубля.

По словам фармацевта, многие мужчины также приходят с запросом: «Чтобы она выпила и все было хорошо». В таких случаях им предлагают купить мультивитаминный комплекс для женщин, в состав которого входят всевозможные витамины и минералы для работоспособности, энергии и иммунитета. Упаковка (60 штук) такого комплекса без скидки обойдется в 3 234 рубля.

Еще в топе покупок оказались биологически активные добавки для роста волос и ногтей. По стоимости 3 606 (120 штук) и 2 140 рублей (60 штук). «В состав входят компоненты, которые способствуют выработке коллагена, за счет чего улучшается упругость кожи. Также коллаген является белком, который способствует росту волос именно изнутри, а не делает лучше только внешне», — поделилась Нилуфар Мирзоалиева.

Все эти витамины, со слов консультанта, в обычный период покупают по 2-3 банки в день. В праздничное время их продажи увеличились в три раза — до 9-10 упаковок.