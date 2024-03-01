01 марта 2024

Власти города ХМАО предупредили жителей об опасности из-за потепления

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, крыша в снегу, сосули
УК и ТСЖ необходимо своевременно провести чистку опасных кровель Фото:

Жителей Югорска (ХМАО) просят аккуратно передвигаться вдоль высоких домов, а также внимательно выбирать места для парковки автомобилей из-за возможного схода снега с крыш зданий. Такое предупреждение в связи с плюсовыми температурами выпустили власти города в соцсети.

«Из-за потепления возможен сход снега с крыш. Уважаемые югорчане, будьте осторожны при прохождении вдоль высоких зданий и внимательно выбирайте места для парковки автомобиля», — обратилась городская мэрия к жителям в своем telegram-канале.

Власти также рекомендовали ТСЖ и управляющим компаниям проверить крыши и опасные участки кровель домов. В случае необходимости нужно своевременно провести очистку.

Синоптики в первые дни весны обещали югорчанам потепление местами до +2 градусов. Небольшой снег и ветер до 8 метров в секунду возможен на территории округа 1 и 2 марта. Ближе к праздничным выходным в ХМАО снова придет похолодание. Ночью 6 марта температура воздуха будет опускаться до -20 градусов.

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Жителей Югорска (ХМАО) просят аккуратно передвигаться вдоль высоких домов, а также внимательно выбирать места для парковки автомобилей из-за возможного схода снега с крыш зданий. Такое предупреждение в связи с плюсовыми температурами выпустили власти города в соцсети. «Из-за потепления возможен сход снега с крыш. Уважаемые югорчане, будьте осторожны при прохождении вдоль высоких зданий и внимательно выбирайте места для парковки автомобиля», — обратилась городская мэрия к жителям в своем telegram-канале. Власти также рекомендовали ТСЖ и управляющим компаниям проверить крыши и опасные участки кровель домов. В случае необходимости нужно своевременно провести очистку. Синоптики в первые дни весны обещали югорчанам потепление местами до +2 градусов. Небольшой снег и ветер до 8 метров в секунду возможен на территории округа 1 и 2 марта. Ближе к праздничным выходным в ХМАО снова придет похолодание. Ночью 6 марта температура воздуха будет опускаться до -20 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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