Власти города ХМАО предупредили жителей об опасности из-за потепления

Жителей Югорска (ХМАО) просят аккуратно передвигаться вдоль высоких домов, а также внимательно выбирать места для парковки автомобилей из-за возможного схода снега с крыш зданий. Такое предупреждение в связи с плюсовыми температурами выпустили власти города в соцсети.
«Из-за потепления возможен сход снега с крыш. Уважаемые югорчане, будьте осторожны при прохождении вдоль высоких зданий и внимательно выбирайте места для парковки автомобиля», — обратилась городская мэрия к жителям в своем telegram-канале.
Власти также рекомендовали ТСЖ и управляющим компаниям проверить крыши и опасные участки кровель домов. В случае необходимости нужно своевременно провести очистку.
Синоптики в первые дни весны обещали югорчанам потепление местами до +2 градусов. Небольшой снег и ветер до 8 метров в секунду возможен на территории округа 1 и 2 марта. Ближе к праздничным выходным в ХМАО снова придет похолодание. Ночью 6 марта температура воздуха будет опускаться до -20 градусов.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.