В центе Екатеринбурга закрывается музыкальный бар Syndrome

02 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Бар открылся в декабре 2017 года (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге в конце марта закроется популярный бар Syndrome, расположенный по адресу 8 Марта,13. Владельцам заведения отказали в продлении аренды помещения. Об этом они рассказали в социальных сетях. «Друзья, у нас не самые приятные новости. Бару не продлили аренду после марта этого года. Стоит сразу сказать, что это не связано с финансами или какими-то проблемами, просто арендодатели решили забрать помещение под свои нужды, поэтому никаких сборов и просьб о помощи не будет», — пишут владельцы в telegram-канале Syndrome Bar. Заведение просуществовало порядка шести лет. По их словам, до конца марта бар будет работать в штатном режиме. «У нас будет несколько „закрывающих“ концертов», — отметили в Syndrome. В сентябре 2023 года в «Доме печати» закрылся бар «Че почем». На заведение часто жаловались жители соседних домов, а сотрудники полиции регулярно устраивали рейды. Точную причину закрытия владельцы бара не уточнили.

В Екатеринбурге в конце марта закроется популярный бар Syndrome, расположенный по адресу 8 Марта,13. Владельцам заведения отказали в продлении аренды помещения. Об этом они рассказали в социальных сетях. «Друзья, у нас не самые приятные новости. Бару не продлили аренду после марта этого года. Стоит сразу сказать, что это не связано с финансами или какими-то проблемами, просто арендодатели решили забрать помещение под свои нужды, поэтому никаких сборов и просьб о помощи не будет», — пишут владельцы в telegram-канале Syndrome Bar. Заведение просуществовало порядка шести лет. По их словам, до конца марта бар будет работать в штатном режиме. «У нас будет несколько „закрывающих“ концертов», — отметили в Syndrome. В сентябре 2023 года в «Доме печати» закрылся бар «Че почем». На заведение часто жаловались жители соседних домов, а сотрудники полиции регулярно устраивали рейды. Точную причину закрытия владельцы бара не уточнили.