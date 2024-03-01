01 марта 2024

В центе Екатеринбурга закрывается музыкальный бар Syndrome

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар открылся в декабре 2017 года (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в конце марта закроется популярный бар Syndrome, расположенный по адресу 8 Марта,13. Владельцам заведения отказали в продлении аренды помещения. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Друзья, у нас не самые приятные новости. Бару не продлили аренду после марта этого года. Стоит сразу сказать, что это не связано с финансами или какими-то проблемами, просто арендодатели решили забрать помещение под свои нужды, поэтому никаких сборов и просьб о помощи не будет», — пишут владельцы в telegram-канале Syndrome Bar. Заведение просуществовало порядка шести лет.

По их словам, до конца марта бар будет работать в штатном режиме. «У нас будет несколько „закрывающих“ концертов», — отметили в Syndrome.

В сентябре 2023 года в «Доме печати» закрылся бар «Че почем». На заведение часто жаловались жители соседних домов, а сотрудники полиции регулярно устраивали рейды. Точную причину закрытия владельцы бара не уточнили.

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В Екатеринбурге в конце марта закроется популярный бар Syndrome, расположенный по адресу 8 Марта,13. Владельцам заведения отказали в продлении аренды помещения. Об этом они рассказали в социальных сетях. «Друзья, у нас не самые приятные новости. Бару не продлили аренду после марта этого года. Стоит сразу сказать, что это не связано с финансами или какими-то проблемами, просто арендодатели решили забрать помещение под свои нужды, поэтому никаких сборов и просьб о помощи не будет», — пишут владельцы в telegram-канале Syndrome Bar. Заведение просуществовало порядка шести лет. По их словам, до конца марта бар будет работать в штатном режиме. «У нас будет несколько „закрывающих“ концертов», — отметили в Syndrome. В сентябре 2023 года в «Доме печати» закрылся бар «Че почем». На заведение часто жаловались жители соседних домов, а сотрудники полиции регулярно устраивали рейды. Точную причину закрытия владельцы бара не уточнили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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