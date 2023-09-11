В Екатеринбурге закрыли скандальный бар, который штурмовали силовики. Фото, видео

В Екатеринбурге закрылся бар «Че почем»

11 сентября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Бар часто попадал в скандалы в 2022 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге закрылся бар «Че почем», который находился в «Доме печати» на Ленина, 49. В прошлом году он стал предметом обсуждения среди горожан: на него регулярно жаловались жители соседних домов, а полицейские штурмовали заведение и проводили проверки посетителей. Информация о прекращении работы заведения появилась в приложении «2ГИС», при попытке позвонить в бар, автоответчик сообщает, что номер не существует, последние сообщения в соцсетях появлялись лишь в начале мая. Также информацию о закрытии изданию Е1 подтвердил представитель бара Евгений Сокович. По какой причине «Че почем» прекратило свое существование — не уточняется. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Соковичем для уточнения информации. На звонок он не ответил, на момент публикации новости ответа от него на запрос также не поступало. Прошлым летом полицейские опубликовали видео, на котором силовики задерживали посетителей в баре «Че почем». Во время сентябрьской проверки полицейские составили 26 административных протоколов за различные правонарушения. Также силовики задержали двух экс-охранников скандального бара, которых уличили в нападении на посетителей. Скриншот с сайта «2ГИС» (https://2gis.ru/ekaterinburg/)

В Екатеринбурге закрылся бар «Че почем», который находился в «Доме печати» на Ленина, 49. В прошлом году он стал предметом обсуждения среди горожан: на него регулярно жаловались жители соседних домов, а полицейские штурмовали заведение и проводили проверки посетителей. Информация о прекращении работы заведения появилась в приложении «2ГИС», при попытке позвонить в бар, автоответчик сообщает, что номер не существует, последние сообщения в соцсетях появлялись лишь в начале мая. Также информацию о закрытии изданию Е1 подтвердил представитель бара Евгений Сокович. По какой причине «Че почем» прекратило свое существование — не уточняется. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Соковичем для уточнения информации. На звонок он не ответил, на момент публикации новости ответа от него на запрос также не поступало. Прошлым летом полицейские опубликовали видео, на котором силовики задерживали посетителей в баре «Че почем». Во время сентябрьской проверки полицейские составили 26 административных протоколов за различные правонарушения. Также силовики задержали двух экс-охранников скандального бара, которых уличили в нападении на посетителей.