02 марта 2024
01 марта 2024

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении пермского инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении инвалида в Перми Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал проконтролировать расследование уголовного дела по факту избиения инвалида в Перми. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.

«Глава СК России [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения инвалида, предположительно, подростком в Ленинском районе Перми. Сообщается, что противоправные действия были сняты на видео, которое было размещено в интернете», — говорится в сообщении представителей СК.

Отмечается, что руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал проконтролировать расследование уголовного дела по факту избиения инвалида в Перми. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «Глава СК России [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения инвалида, предположительно, подростком в Ленинском районе Перми. Сообщается, что противоправные действия были сняты на видео, которое было размещено в интернете», — говорится в сообщении представителей СК. Отмечается, что руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Об этом свидетельствуют данные ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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