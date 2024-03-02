Бастрыкин заинтересовался делом об избиении пермского инвалида

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал проконтролировать расследование уголовного дела по факту избиения инвалида в Перми. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.
«Глава СК России [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения инвалида, предположительно, подростком в Ленинском районе Перми. Сообщается, что противоправные действия были сняты на видео, которое было размещено в интернете», — говорится в сообщении представителей СК.
Отмечается, что руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Об этом свидетельствуют данные ведомства.
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