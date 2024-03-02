Пермские следователи проверяют факт избиения подростка в Перми

Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю начали проверку по факту избиения несовершеннолетнего мальчика группой подростков. Об этом сообщили представители СК по региону в своем telegram-канале.
«В Свердловском районе Перми проводится проверка по факту нанесения побоев мальчику 2010 года рождения группой подростков в поселке Новые Ляды. По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении представителей ведомства. Инцидент произошел 1 марта 2024 года.
Ранее жители микрорайона Новые Ляды пожаловались на банду подростков, которая избивает детей. «На улице Мира первого марта около 18:00 вечера трое подростков избили моего сына. У ребенка гематома на лице и сотрясение мозга. Это уже не первый случай, когда они нападают на детей младше своего возраста», — рассказала жительница Перми в соцсетях.
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