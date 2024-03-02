02 марта 2024
01 марта 2024

Пермские следователи проверяют факт избиения подростка в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следственные органы выясняют, кто избивал мальчика в Перми Фото:

Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю начали проверку по факту избиения несовершеннолетнего мальчика группой подростков. Об этом сообщили представители СК по региону в своем telegram-канале.

«В Свердловском районе Перми проводится проверка по факту нанесения побоев мальчику 2010 года рождения группой подростков в поселке Новые Ляды. По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении представителей ведомства. Инцидент произошел 1 марта 2024 года.

Ранее жители микрорайона Новые Ляды пожаловались на банду подростков, которая избивает детей. «На улице Мира первого марта около 18:00 вечера трое подростков избили моего сына. У ребенка гематома на лице и сотрясение мозга. Это уже не первый случай, когда они нападают на детей младше своего возраста», — рассказала жительница Перми в соцсетях.

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Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю начали проверку по факту избиения несовершеннолетнего мальчика группой подростков. Об этом сообщили представители СК по региону в своем telegram-канале. «В Свердловском районе Перми проводится проверка по факту нанесения побоев мальчику 2010 года рождения группой подростков в поселке Новые Ляды. По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении представителей ведомства. Инцидент произошел 1 марта 2024 года. Ранее жители микрорайона Новые Ляды пожаловались на банду подростков, которая избивает детей. «На улице Мира первого марта около 18:00 вечера трое подростков избили моего сына. У ребенка гематома на лице и сотрясение мозга. Это уже не первый случай, когда они нападают на детей младше своего возраста», — рассказала жительница Перми в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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