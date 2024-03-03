03 марта 2024

В Орджоникидзевском районе Перми нашли замену ушедшему по повышение чиновнику

Первым замглавы Орджоникидзевского района Перми назначен Вячеслав Чащухин
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый замглавы Орджоникидзевского района Перми приступил к работе Фото:

Пост первого замглавы Орджоникидзевского района Перми занял Вячеслав Чащухин, который ранее руководил МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района». Чащухин пришел на место Вадима Казанцева, назначенного главой департамента ЖКХ мэрии Перми.

«Первый заместитель главы администрации района Чащухин Вячеслав Иванович», — указано на сайте Орджоникидзевского района. Он курирует районные отделы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, секторы потребрынка и взаимодействия с административными органами.

Ранее URA.RU рассказывало, что новым руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Перми стал предшественник Чащухина Вадим Казанцев. Прежний глава департамента Станислав Баскаков покинул должность 12 января. Он занял пост главы Лысьвенских теплосетей ПАО «Т Плюс».

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Пост первого замглавы Орджоникидзевского района Перми занял Вячеслав Чащухин, который ранее руководил МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района». Чащухин пришел на место Вадима Казанцева, назначенного главой департамента ЖКХ мэрии Перми. «Первый заместитель главы администрации района Чащухин Вячеслав Иванович», — указано на сайте Орджоникидзевского района. Он курирует районные отделы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, секторы потребрынка и взаимодействия с административными органами. Ранее URA.RU рассказывало, что новым руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Перми стал предшественник Чащухина Вадим Казанцев. Прежний глава департамента Станислав Баскаков покинул должность 12 января. Он занял пост главы Лысьвенских теплосетей ПАО «Т Плюс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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