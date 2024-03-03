В Орджоникидзевском районе Перми нашли замену ушедшему по повышение чиновнику

Пост первого замглавы Орджоникидзевского района Перми занял Вячеслав Чащухин, который ранее руководил МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района». Чащухин пришел на место Вадима Казанцева, назначенного главой департамента ЖКХ мэрии Перми.
«Первый заместитель главы администрации района Чащухин Вячеслав Иванович», — указано на сайте Орджоникидзевского района. Он курирует районные отделы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, секторы потребрынка и взаимодействия с административными органами.
Ранее URA.RU рассказывало, что новым руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Перми стал предшественник Чащухина Вадим Казанцев. Прежний глава департамента Станислав Баскаков покинул должность 12 января. Он занял пост главы Лысьвенских теплосетей ПАО «Т Плюс».
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