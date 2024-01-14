14 января 2024

У пермского департамента ЖКХ появился новый начальник

В Перми назначили исполняющего обязанности начальника департамента ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, администрация перми, городская дума
У пермского ЖКХ появился новый руководитель Фото:

Исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Перми назначен первый заместитель бывшего руководителя Олег Белоусов. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Первый заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми Олег Белоусов назначен исполняющим обязанности начальника департамента», — сообщает издание. Олег Белоусов в 2022 году он уже был в этой роли, когда с должности уволился Андрей Власов. Бывший начальник департамента Станислав Баскаков отработал последний день в пермской мэрии в пятницу 12 января. Сегодня приступил к работе руководителем лысьвенского филиала тепловых сетей ПАО «Т Плюс».

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Исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Перми назначен первый заместитель бывшего руководителя Олег Белоусов. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации города. «Первый заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми Олег Белоусов назначен исполняющим обязанности начальника департамента», — сообщает издание. Олег Белоусов в 2022 году он уже был в этой роли, когда с должности уволился Андрей Власов. Бывший начальник департамента Станислав Баскаков отработал последний день в пермской мэрии в пятницу 12 января. Сегодня приступил к работе руководителем лысьвенского филиала тепловых сетей ПАО «Т Плюс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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