У пермского департамента ЖКХ появился новый начальник

В Перми назначили исполняющего обязанности начальника департамента ЖКХ

15 января 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

У пермского ЖКХ появился новый руководитель Фото: Сергей Русанов © URA.RU Исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Перми назначен первый заместитель бывшего руководителя Олег Белоусов. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации города. «Первый заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми Олег Белоусов назначен исполняющим обязанности начальника департамента», — сообщает издание. Олег Белоусов в 2022 году он уже был в этой роли, когда с должности уволился Андрей Власов. Бывший начальник департамента Станислав Баскаков отработал последний день в пермской мэрии в пятницу 12 января. Сегодня приступил к работе руководителем лысьвенского филиала тепловых сетей ПАО «Т Плюс».

Исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Перми назначен первый заместитель бывшего руководителя Олег Белоусов. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации города. «Первый заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми Олег Белоусов назначен исполняющим обязанности начальника департамента», — сообщает издание. Олег Белоусов в 2022 году он уже был в этой роли, когда с должности уволился Андрей Власов. Бывший начальник департамента Станислав Баскаков отработал последний день в пермской мэрии в пятницу 12 января. Сегодня приступил к работе руководителем лысьвенского филиала тепловых сетей ПАО «Т Плюс».