15 января 2024

Новым главой пермского департамента ЖКХ стал чиновник районной администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
В ближайшее время нового руководителя департамента ЖКХ представят коллективу Фото:

В мэрии Перми назначен новый руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства. Им стал заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Вадим Казанцев.

«Новый руководитель уже появился на рабочем месте, но пока не представлен коллективу ведомства. Вадим Казанцев курировал в администрации Орджоникидзевского района отделы благоустройства, градостроительства, земельных и имущественных отношений, ЖКХ и жилищных отношений. Также он отвечал за сектор по взаимодействию с административными органами и сектор потребительского рынка», — сообщает «Коммерсант-Пермь».

Прежний руководитель департамента ЖКХ Станислав Баскаков покинул должность 12 января. Он занял пост главы Лысьвенских теплосетей ПАО «Т Плюс». Первый замглавы ведомства Олег Белоусов был назначен исполняющим обязанности начальника департамента.

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В мэрии Перми назначен новый руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства. Им стал заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Вадим Казанцев. «Новый руководитель уже появился на рабочем месте, но пока не представлен коллективу ведомства. Вадим Казанцев курировал в администрации Орджоникидзевского района отделы благоустройства, градостроительства, земельных и имущественных отношений, ЖКХ и жилищных отношений. Также он отвечал за сектор по взаимодействию с административными органами и сектор потребительского рынка», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Прежний руководитель департамента ЖКХ Станислав Баскаков покинул должность 12 января. Он занял пост главы Лысьвенских теплосетей ПАО «Т Плюс». Первый замглавы ведомства Олег Белоусов был назначен исполняющим обязанности начальника департамента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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