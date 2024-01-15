Новым главой пермского департамента ЖКХ стал чиновник районной администрации

В мэрии Перми назначен новый руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства. Им стал заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Вадим Казанцев.
«Новый руководитель уже появился на рабочем месте, но пока не представлен коллективу ведомства. Вадим Казанцев курировал в администрации Орджоникидзевского района отделы благоустройства, градостроительства, земельных и имущественных отношений, ЖКХ и жилищных отношений. Также он отвечал за сектор по взаимодействию с административными органами и сектор потребительского рынка», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
Прежний руководитель департамента ЖКХ Станислав Баскаков покинул должность 12 января. Он занял пост главы Лысьвенских теплосетей ПАО «Т Плюс». Первый замглавы ведомства Олег Белоусов был назначен исполняющим обязанности начальника департамента.
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