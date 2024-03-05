В ХМАО юных спортсменов-инвалидов не наградили на празднике

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, спорт, тяжелая атлетика, кубки чемпионов
Спортсмены и тренеры ждали мероприятие больше года Фото:

Жители Пыть-Яха (ХМАО) возмущены тем, что местные власти отказались от важнейшего спортивного мероприятия города. Дети, в том числе с инвалидностью, ставшие победителями конкурса, не получили свои награды. Об этом агентству URA.RU сообщила одна из негодующих родительниц.

«Конкурс „Спортивная элита“ в Пыть-Яхе должны были провести еще в 2023 году. Было 28 номинаций как среди взрослых, так и среди детей. В управлении спортом нам сказали, что наградную атрибутику уже закупили и только ждут мэра (он был в отпуске), чтобы провести торжественную часть. Летом не провели, осенью также мероприятия не было. Когда мы начали задавать вопросы, мэрия города отчиталась, что конкурс провели, но в письменном виде, а на торжественную часть денег не хватило», — пояснила мать лауреатов конкурса.

Больше всего возмущены родители и тренера маленьких спортсменов, среди которых и дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам собеседницы журналиста, взрослые переживают, что заслуги ребят не оценили на городском уровне, а до следующего конкурса их результаты просто аннулируются.

Корреспондент агентства URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Пыть-Яха для уточнения, куда были потрачены средства, выделенные на проведение праздника. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.

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Жители Пыть-Яха (ХМАО) возмущены тем, что местные власти отказались от важнейшего спортивного мероприятия города. Дети, в том числе с инвалидностью, ставшие победителями конкурса, не получили свои награды. Об этом агентству URA.RU сообщила одна из негодующих родительниц. «Конкурс „Спортивная элита“ в Пыть-Яхе должны были провести еще в 2023 году. Было 28 номинаций как среди взрослых, так и среди детей. В управлении спортом нам сказали, что наградную атрибутику уже закупили и только ждут мэра (он был в отпуске), чтобы провести торжественную часть. Летом не провели, осенью также мероприятия не было. Когда мы начали задавать вопросы, мэрия города отчиталась, что конкурс провели, но в письменном виде, а на торжественную часть денег не хватило», — пояснила мать лауреатов конкурса. Больше всего возмущены родители и тренера маленьких спортсменов, среди которых и дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам собеседницы журналиста, взрослые переживают, что заслуги ребят не оценили на городском уровне, а до следующего конкурса их результаты просто аннулируются. Корреспондент агентства URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Пыть-Яха для уточнения, куда были потрачены средства, выделенные на проведение праздника. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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