Скандал с утечкой разговора военных ударит по репутации Шольца и Писториуса

06 марта 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

В скандальном разговоре офицеры ФРГ говорили об атаке на Крымский мост Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Скандал, связанный с утечкой разговора нескольких офицеров ФРГ, значительно ударит по репутации канцлера страны Олафа Шольца и министра обороны Германии Бориса Писториуса. В разговоре немецкие офицеры обсуждали план атаки на Крымский мост и передачу ракет Taurus Украине. Об этом пишет газета «Известия». «Скандал, связанный с публикацией разговора офицеров бундесвера, обсуждавших удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, может серьезно ударить по репутации партии канцлера ФРГ Олафа Шольца и лично министра обороны Германии Бориса Писториуса», — говорится в материале. В материале указано, что эта ситуация осложнит и так непростые отношения Германии с Францией и Великобританией. Российские спецслужбы рассекретили переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus, которые требует Киев около года. После этого министр обороны Германии заявил, что «очень зол» из-за случившегося. По словам Писториуса, вина лежит на одном из участников беседы, который не воспользовался безопасным соединением. Он отметил, что будет организована дисциплинарно доследственная проверка виновных.

Скандал, связанный с утечкой разговора нескольких офицеров ФРГ, значительно ударит по репутации канцлера страны Олафа Шольца и министра обороны Германии Бориса Писториуса. В разговоре немецкие офицеры обсуждали план атаки на Крымский мост и передачу ракет Taurus Украине. Об этом пишет газета «Известия». «Скандал, связанный с публикацией разговора офицеров бундесвера, обсуждавших удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, может серьезно ударить по репутации партии канцлера ФРГ Олафа Шольца и лично министра обороны Германии Бориса Писториуса», — говорится в материале. В материале указано, что эта ситуация осложнит и так непростые отношения Германии с Францией и Великобританией. Российские спецслужбы рассекретили переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus, которые требует Киев около года. После этого министр обороны Германии заявил, что «очень зол» из-за случившегося. По словам Писториуса, вина лежит на одном из участников беседы, который не воспользовался безопасным соединением. Он отметил, что будет организована дисциплинарно доследственная проверка виновных.