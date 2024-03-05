ФАС попросили проверить Wildberries на нарушение антимонопольных законов

06 марта 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

Известный маркетплейс могут проверить антимонопольщики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участники рынка электронной коммерции обратились в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) и попросили проверить Wildberries на нарушение антимонопольных законов. Об этом сообщили представители ассоциации маркетплейсов. «Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой проверить Wildberries на возможное нарушение антимонопольного законодательства. Речь идет о последней версии оферты маркетплейса продавцам от 4 марта», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей маркетплейсов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Wildberries по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее Генпрокуратура России закончила проверку маркетплейса Wildberries, компания изменила около 20 норм, которые регламентируют отношения сервиса, продавцов и покупателей. Была исключена обязанность покупателя проверять качество при получении товара. Кроме того, срок доставки может быть продлен только по согласованию с потребителем, гражданин теперь имеет право отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств, передает RT.

Участники рынка электронной коммерции обратились в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) и попросили проверить Wildberries на нарушение антимонопольных законов. Об этом сообщили представители ассоциации маркетплейсов. «Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой проверить Wildberries на возможное нарушение антимонопольного законодательства. Речь идет о последней версии оферты маркетплейса продавцам от 4 марта», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей маркетплейсов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Wildberries по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее Генпрокуратура России закончила проверку маркетплейса Wildberries, компания изменила около 20 норм, которые регламентируют отношения сервиса, продавцов и покупателей. Была исключена обязанность покупателя проверять качество при получении товара. Кроме того, срок доставки может быть продлен только по согласованию с потребителем, гражданин теперь имеет право отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств, передает RT.