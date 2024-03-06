Жители Нижневартовска жалуются на отсутствие терапевтов в поликлинике

Жителей Нижневартовска в поликлинике принимают фельдшеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
Жители Нижневартовска подняли панику из-за нехватки врачей Фото:

Жители Нижневартовска пожаловались на то, что в одном из корпусов городской поликлиники не принимают терапевты. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из местных жителей.

«В поликлинике на Героев Самотлора, 30 вообще нет терапевтов. Как говорят, один уволился, а один в отпуске. К кому идти и у кого брать рецепты на лекарства — непонятно», — сообщил один из жителей города. По его словам, пациентов зачастую отправляют в другой корпус поликлиники.

В пресс-службе медучреждения Нижневартовска журналисту агентства пояснили, что в этом корпусе прием ведут врачи-фельдшеры, а также пациентов приглашают в поликлинику №2 в соседнем районе. Терапевт, по данным пресс-службы, на данный момент временно не ведет прием, так как находится в отпуске. Однако уже в середине марта доктор выйдет на работу.

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Жители Нижневартовска пожаловались на то, что в одном из корпусов городской поликлиники не принимают терапевты. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из местных жителей. «В поликлинике на Героев Самотлора, 30 вообще нет терапевтов. Как говорят, один уволился, а один в отпуске. К кому идти и у кого брать рецепты на лекарства — непонятно», — сообщил один из жителей города. По его словам, пациентов зачастую отправляют в другой корпус поликлиники. В пресс-службе медучреждения Нижневартовска журналисту агентства пояснили, что в этом корпусе прием ведут врачи-фельдшеры, а также пациентов приглашают в поликлинику №2 в соседнем районе. Терапевт, по данным пресс-службы, на данный момент временно не ведет прием, так как находится в отпуске. Однако уже в середине марта доктор выйдет на работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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