Жители Нижневартовска жалуются на отсутствие терапевтов в поликлинике

Жители Нижневартовска пожаловались на то, что в одном из корпусов городской поликлиники не принимают терапевты. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из местных жителей.
«В поликлинике на Героев Самотлора, 30 вообще нет терапевтов. Как говорят, один уволился, а один в отпуске. К кому идти и у кого брать рецепты на лекарства — непонятно», — сообщил один из жителей города. По его словам, пациентов зачастую отправляют в другой корпус поликлиники.
В пресс-службе медучреждения Нижневартовска журналисту агентства пояснили, что в этом корпусе прием ведут врачи-фельдшеры, а также пациентов приглашают в поликлинику №2 в соседнем районе. Терапевт, по данным пресс-службы, на данный момент временно не ведет прием, так как находится в отпуске. Однако уже в середине марта доктор выйдет на работу.
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