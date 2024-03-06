Жители Нижневартовска жалуются на отсутствие терапевтов в поликлинике

Жителей Нижневартовска в поликлинике принимают фельдшеры

06 марта 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска подняли панику из-за нехватки врачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Нижневартовска пожаловались на то, что в одном из корпусов городской поликлиники не принимают терапевты. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из местных жителей. «В поликлинике на Героев Самотлора, 30 вообще нет терапевтов. Как говорят, один уволился, а один в отпуске. К кому идти и у кого брать рецепты на лекарства — непонятно», — сообщил один из жителей города. По его словам, пациентов зачастую отправляют в другой корпус поликлиники. В пресс-службе медучреждения Нижневартовска журналисту агентства пояснили, что в этом корпусе прием ведут врачи-фельдшеры, а также пациентов приглашают в поликлинику №2 в соседнем районе. Терапевт, по данным пресс-службы, на данный момент временно не ведет прием, так как находится в отпуске. Однако уже в середине марта доктор выйдет на работу.

Жители Нижневартовска пожаловались на то, что в одном из корпусов городской поликлиники не принимают терапевты. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из местных жителей. «В поликлинике на Героев Самотлора, 30 вообще нет терапевтов. Как говорят, один уволился, а один в отпуске. К кому идти и у кого брать рецепты на лекарства — непонятно», — сообщил один из жителей города. По его словам, пациентов зачастую отправляют в другой корпус поликлиники. В пресс-службе медучреждения Нижневартовска журналисту агентства пояснили, что в этом корпусе прием ведут врачи-фельдшеры, а также пациентов приглашают в поликлинику №2 в соседнем районе. Терапевт, по данным пресс-службы, на данный момент временно не ведет прием, так как находится в отпуске. Однако уже в середине марта доктор выйдет на работу.