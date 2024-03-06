Свердловские власти потратили на помощь участникам СВО больше 1 млрд рублей

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Алексей Вишникин, участник боевых действий в зоне СВО. Курган , армия, служба по контракту, головной убор, сво
На свердловских бойцов потратили больше миллиарда рублей Фото:

Свердловские власти потратили свыше 1 млрд рублей на выплаты участникам СВО. Об этом сообщил замгубернатора области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU.

«В прошлом году мы подошли к миллиарду по выплатам, которые идут по указу губернатора. И в этом году у нас потрачено уже больше 100 млн на эти цели», — пояснил Креков.

В регионе участнику СВО за каждое ранение (увечье, травму, контузию), полученное в ходе специальной военной операции, полагается выплата в размере 150 000 рублей, а бойцу, признанному инвалидом III группы вследствие военной травмы — 300 тысяч рублей. Если боец погиб при выполнении задач, то его семья получит выплату 1 500 000 рублей.

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Свердловские власти потратили свыше 1 млрд рублей на выплаты участникам СВО. Об этом сообщил замгубернатора области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU. «В прошлом году мы подошли к миллиарду по выплатам, которые идут по указу губернатора. И в этом году у нас потрачено уже больше 100 млн на эти цели», — пояснил Креков. В регионе участнику СВО за каждое ранение (увечье, травму, контузию), полученное в ходе специальной военной операции, полагается выплата в размере 150 000 рублей, а бойцу, признанному инвалидом III группы вследствие военной травмы — 300 тысяч рублей. Если боец погиб при выполнении задач, то его семья получит выплату 1 500 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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