Свердловские власти потратили на помощь участникам СВО больше 1 млрд рублей

06 марта 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

На свердловских бойцов потратили больше миллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские власти потратили свыше 1 млрд рублей на выплаты участникам СВО. Об этом сообщил замгубернатора области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU. «В прошлом году мы подошли к миллиарду по выплатам, которые идут по указу губернатора. И в этом году у нас потрачено уже больше 100 млн на эти цели», — пояснил Креков. В регионе участнику СВО за каждое ранение (увечье, травму, контузию), полученное в ходе специальной военной операции, полагается выплата в размере 150 000 рублей, а бойцу, признанному инвалидом III группы вследствие военной травмы — 300 тысяч рублей. Если боец погиб при выполнении задач, то его семья получит выплату 1 500 000 рублей.

Свердловские власти потратили свыше 1 млрд рублей на выплаты участникам СВО. Об этом сообщил замгубернатора области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU. «В прошлом году мы подошли к миллиарду по выплатам, которые идут по указу губернатора. И в этом году у нас потрачено уже больше 100 млн на эти цели», — пояснил Креков. В регионе участнику СВО за каждое ранение (увечье, травму, контузию), полученное в ходе специальной военной операции, полагается выплата в размере 150 000 рублей, а бойцу, признанному инвалидом III группы вследствие военной травмы — 300 тысяч рублей. Если боец погиб при выполнении задач, то его семья получит выплату 1 500 000 рублей.