ВС РФ уничтожили шесть украинских беспилотников в трех регионах

07 марта 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Армия России предотвратила атаки ВСУ по трем регионам, рассказали в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью ВС РФ уничтожили шесть беспилотников Украины в трех регионах — Брянская, Тульская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Беспилотник перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три дрона) и Тульской (два дрона) областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что беспилотники были самолетного типа.

Ночью ВС РФ уничтожили шесть беспилотников Украины в трех регионах — Брянская, Тульская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Беспилотник перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три дрона) и Тульской (два дрона) областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что беспилотники были самолетного типа.