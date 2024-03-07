ВС РФ уничтожили шесть украинских беспилотников в трех регионах

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Армия России предотвратила атаки ВСУ по трем регионам, рассказали в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью ВС РФ уничтожили шесть беспилотников Украины в трех регионах — Брянская, Тульская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Беспилотник перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три дрона) и Тульской (два дрона) областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что беспилотники были самолетного типа.

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Ночью ВС РФ уничтожили шесть беспилотников Украины в трех регионах — Брянская, Тульская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Беспилотник перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три дрона) и Тульской (два дрона) областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что беспилотники были самолетного типа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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