ВС РФ уничтожили шесть украинских беспилотников в трех регионах

Армия России предотвратила атаки ВСУ по трем регионам, рассказали в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью ВС РФ уничтожили шесть беспилотников Украины в трех регионах — Брянская, Тульская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Беспилотник перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три дрона) и Тульской (два дрона) областей», — сообщили в
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