В Челябинске в микрорайоне «Парковый» начали строить новую школу на 1100 мест. Фото

07 марта 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Завершить строительство школы в «Парковом» планируется в 2026 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в микрорайоне «Парковый» началось строительство новой школы. Трехэтажное здание, рассчитанное на 1100 учеников, возводят в рамках национального проекта «Образование», сообщается на сайте мэрии. «Образовательное учреждение построят в микрорайоне № 48 в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля. Трехэтажное здание, рассчитанное на 1 100 учеников, возведут в рамках национального проекта „Образование“», — сообщается на сайте мэрии. Проектом школы предусмотрено строительство трех связанных между собой блоков с двумя внутренними дворами. При этом изолированный блок начальной школы на 400 учеников вместит в себя 16 учебных и шесть специализированных кабинетов — рисования, труда, информатики и вычислительной техники, внеурочной деятельности. В школе также будут обустроены столовая на 550 мест, спортивный зал с тренерской, снарядной, раздевалками для мальчиков и девочек с душевыми и санузлами, отдельно — для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Рядом со спортзалом будет расположен зал хореографии и тренажерный зал. В актовом зале на 430 мест будут предусмотрены артистические, помещение для хранения декораций и радиоузел. Также в школе будет читальный зал с библиотекой, медиатекой и книгохранилищем. На каждом этаже обустроят рекреации в виде зальных пространств и широких коридоров для отдыха и разминки в перерывах между уроками. При этом вся территория и здание самой школы станут безбарьерной средой для маломобильных групп населения. Построить школу планируется в 2026 году. Трехэтажную школу построят в микрорайоне № 48 в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля Эккиз проекта: Админисьрация г. Челябинск Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в микрорайоне «Парковый» началось строительство новой школы. Трехэтажное здание, рассчитанное на 1100 учеников, возводят в рамках национального проекта «Образование», сообщается на сайте мэрии. «Образовательное учреждение построят в микрорайоне № 48 в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля. Трехэтажное здание, рассчитанное на 1 100 учеников, возведут в рамках национального проекта „Образование“», — сообщается на сайте мэрии. Проектом школы предусмотрено строительство трех связанных между собой блоков с двумя внутренними дворами. При этом изолированный блок начальной школы на 400 учеников вместит в себя 16 учебных и шесть специализированных кабинетов — рисования, труда, информатики и вычислительной техники, внеурочной деятельности. В школе также будут обустроены столовая на 550 мест, спортивный зал с тренерской, снарядной, раздевалками для мальчиков и девочек с душевыми и санузлами, отдельно — для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Рядом со спортзалом будет расположен зал хореографии и тренажерный зал. В актовом зале на 430 мест будут предусмотрены артистические, помещение для хранения декораций и радиоузел. Также в школе будет читальный зал с библиотекой, медиатекой и книгохранилищем. На каждом этаже обустроят рекреации в виде зальных пространств и широких коридоров для отдыха и разминки в перерывах между уроками. При этом вся территория и здание самой школы станут безбарьерной средой для маломобильных групп населения. Построить школу планируется в 2026 году.